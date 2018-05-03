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Сегодня, 12:58

Зарядка с чемпионом


Зарядка с чемпиономЗарядка с чемпионом. Братья Салыновы Сергей и Александр успешно покоряют спортивный олимп по карате. Они - чемпионы России и Европы. Спортсмены приобщают к здоровому образу жизни и школьников. Салыновы вместе с активистами Российской детской и юношеской организации провели зарядку, в надежде, что их успехи послужат примером для подражания.

Напутствие директора школы Елены Очир- Горяевой участники акции, а это в основном учащиеся средних и старших классов, встретили дружными аплодисментами. А появившиеся перед публикой чемпионы по карате– братья Салыновы повторили слова Очир – Горяевой « у нас все получится» и тут же объявили старт спортивной пробежке.

К учащимся присоединились и учителя. Так началась самая массовая акция, объявленная профильным министерством и общероссийской общественно - государственной детско-юношеской организацией. В калмыцкой столице решили провести мероприятие на базе школы номер 4, ее воспитанники - братья Салыновы. Они успешно покоряют спортивный Олимп по каратэ. Сергей – чемпион Европы, а младший Александр – победитель первенства России.

Говоря о важности проводимого мероприятия, представитель Министерства спорта и молодежной политики Баатр Онкуров подчеркивает, что занятия физкультурой должны стать неотъемлемой частью жизни каждого. Как говорят, «в здоровом теле – здоровый дух». Потому ведомство нацелено и дальше, проводить подобного рода мероприятия с массовым участием детей и юношей.

Судя по этим кадрам, легко не всем, но каждый старается повторять за чемпионами. Хотя для утренней зарядки, по признанию Сергея Салынова, предложены не самые сложные упражнения. Он лично бодр, и готов к трудовым свершениям.



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