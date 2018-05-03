22 мая в республике пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». В нем принимают участие 16 пар, состоящих в зарегистрированном браке, воспитывающих детей, и семьи, в которых созданы условия для гармоничного их развития.



Победителей будут выявлять в четырех номинациях Молодая, Многодетная, сельская и Семья-хранитель. 22 мая в республике пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». В нем принимают участие 16 пар, состоящих в зарегистрированном браке, воспитывающих детей, и семьи, в которых созданы условия для гармоничного их развития.Победителей будут выявлять в четырех номинациях Молодая, Многодетная, сельская и Семья-хранитель.



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