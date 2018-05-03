Шесть семей Калмыкии уже начали получать маткапитал

Шесть семей Калмыкии уже начали получать средства материнского капитала. На очереди ещё 4 супружеских пары. Пенсионный фонд продолжает прием заявлений от нуждающихся. Ежемесячная выплата - 8944 руб. полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием, является размер дохода всех членов. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, а в республике это составляет 13896 рублей. Шесть семей Калмыкии уже начали получать средства материнского капитала. На очереди ещё 4 супружеских пары. Пенсионный фонд продолжает прием заявлений от нуждающихся. Ежемесячная выплата - 8944 руб. полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием, является размер дохода всех членов. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, а в республике это составляет 13896 рублей.



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