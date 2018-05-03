ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:56

Шесть семей Калмыкии уже начали получать маткапитал


Шесть семей Калмыкии уже начали получать маткапиталШесть семей Калмыкии уже начали получать средства материнского капитала. На очереди ещё 4 супружеских пары. Пенсионный фонд продолжает прием заявлений от нуждающихся. Ежемесячная выплата - 8944 руб. полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием, является размер дохода всех членов. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, а в республике это составляет 13896 рублей.



Другие новости по теме:

  • Пенсионный фонд готов к приёму заявлений на получение выплат на детей
  • В Калмыкии начались ежемесячные выплаты за первого ребенка
  • Финансовая поддержка новоиспеченных родителей
  • С начала года в Калмыкии выдано 936 сертификатов на маткапитал
  • Почти 100 миллионов рублей получили мамы Калмыкии
  • С мая этого года обладателям материнского капитала перечислено 69 миллионов рублей
  • Более 12 тысяч семей Калмыкии улучшили жилищные условия
  • Пенсионный фонд в Калмыкии произведет доплату к пенсии
  • В Калмыкии почти 6 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала
  • С 1 мая повысится минимальный размер оплаты труда

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34