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Сегодня, 12:52

Маленькие Эйнштейны на приеме у главы региона


Маленькие Эйнштейны на приеме у главы регионаМаленькие Эйнштейны на приеме у главы региона. Участники калмыцкой команды «Профессориум» - победители международного робототехнического Фестиваля «Фест», который проходил в американском Детройте. Ребята из Элисты вошли в тройку лидеров вместе с командами США и Китая. Тройку лучших определяли из 55 стран и калмыцкая дружина победила в номинации самая креативная защита проектов.

Добавим, что в начале следующего года в Элисте пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по робототехнике «Робофест».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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