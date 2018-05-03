Маленькие Эйнштейны на приеме у главы региона. Участники калмыцкой команды «Профессориум» - победители международного робототехнического Фестиваля «Фест», который проходил в американском Детройте. Ребята из Элисты вошли в тройку лидеров вместе с командами США и Китая. Тройку лучших определяли из 55 стран и калмыцкая дружина победила в номинации самая креативная защита проектов.



Добавим, что в начале следующего года в Элисте пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по робототехнике «Робофест». Маленькие Эйнштейны на приеме у главы региона. Участники калмыцкой команды «Профессориум» - победители международного робототехнического Фестиваля «Фест», который проходил в американском Детройте. Ребята из Элисты вошли в тройку лидеров вместе с командами США и Китая. Тройку лучших определяли из 55 стран и калмыцкая дружина победила в номинации самая креативная защита проектов.Добавим, что в начале следующего года в Элисте пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по робототехнике «Робофест».



Смотреть полный выпуск новостей



