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Сегодня, 12:51

В Элисте встречают Кунделинга Ринпоче


В Элисте встречают Кунделинга РинпочеВ течение этого часа в аэропорту Элисты ждут приезда Досточтимого Кунделинга Ринпоче. Он примет участие в праздновании священного месяца Ур сар, который продлится до 13 июня.

В течение всего периода, будут чествовать духовные подвиги основоположника буддизма – Будды Шакьямуни – Рождение, Просветление и Уход в Паринирвану. Считается, что в эти дни все заслуги от благих деяний увеличиваются в сотни тысяч раз. Впрочем, как и от негативных.

18 мая состоится встреча Кунделинга Ринпоче с монашеской общиной и верующими, также в программе визита студентами КалмГУ.

И добавим, что 29 мая – день рождения Будды Шакьямуни объявлен указом Алексея Орлова Днем национального праздника. Подробнее о программе пребывания Кунделинг Ринпоче в регионе в дневных выпусках «Вестей».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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