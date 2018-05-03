В Элисте встречают Кунделинга Ринпоче

В течение этого часа в аэропорту Элисты ждут приезда Досточтимого Кунделинга Ринпоче. Он примет участие в праздновании священного месяца Ур сар, который продлится до 13 июня.



В течение всего периода, будут чествовать духовные подвиги основоположника буддизма – Будды Шакьямуни – Рождение, Просветление и Уход в Паринирвану. Считается, что в эти дни все заслуги от благих деяний увеличиваются в сотни тысяч раз. Впрочем, как и от негативных.



18 мая состоится встреча Кунделинга Ринпоче с монашеской общиной и верующими, также в программе визита студентами КалмГУ.



И добавим, что 29 мая – день рождения Будды Шакьямуни объявлен указом Алексея Орлова Днем национального праздника. Подробнее о программе пребывания Кунделинг Ринпоче в регионе в дневных выпусках «Вестей». В течение этого часа в аэропорту Элисты ждут приезда Досточтимого Кунделинга Ринпоче. Он примет участие в праздновании священного месяца Ур сар, который продлится до 13 июня.В течение всего периода, будут чествовать духовные подвиги основоположника буддизма – Будды Шакьямуни – Рождение, Просветление и Уход в Паринирвану. Считается, что в эти дни все заслуги от благих деяний увеличиваются в сотни тысяч раз. Впрочем, как и от негативных.18 мая состоится встреча Кунделинга Ринпоче с монашеской общиной и верующими, также в программе визита студентами КалмГУ.И добавим, что 29 мая – день рождения Будды Шакьямуни объявлен указом Алексея Орлова Днем национального праздника. Подробнее о программе пребывания Кунделинг Ринпоче в регионе в дневных выпусках «Вестей».



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