Данир Очиров представит Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста»

Творческая работа Данира Очирова будет представлять Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». Он - победитель экологического состязания, который проводила компания «ЛУКОЙЛ». 10-летний школьник не только отлично рисует, но и фотографирует. Данир - С талантливым школьником встретилась и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



«Какая профессия будет популярна в России через 5 лет?». Так назвал свой рисунок Данир Очиров, который принес ему победу на региональном этапе всероссийского конкурса «Приоритеты роста». На ней мальчик изобразил себя в образе инженера – техника, в окружении киборгов. Данир посещает центр робототехники при Калмыцком университете. Ученик 4 класса 21-ой школы - победитель конкурса «Икаренок без границ». Над проектом по собственной идее мальчик работал вместе с преподавателями и студентами. Не так давно ректор Салаев подарил ему большой комплект конструктора.



С трех лет Данир проявляет интерес не только к конструированию, но и к рисованию. Еще он очень увлечен фотосъемкой. Когда мальчик услышал о конкурсе фотографий, который проводила компания ЛУКОЙЛ, он решил непременно попробовать свои силы. Изображение под названием «Камышовый рай» принесло ему победу. Кроме диплома талантливому ребенку с ограниченными возможностями здоровья представители нефтяной компании, которая известна в регионе как социально-ответственная, передали профессиональный фотоаппарат. В гостях у Данира вместе с сотрудником «ЛУКОЙЛ» Евгением Ворониным побывала и депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. Ей мальчик подарил одну из своих творческих работ, названную им «Жемчужина».



Несмотря на редкое генетическое заболевание, вызывающее мышечную дистрофию, 10-летний Данир Очиров продолжает радовать окружающих своими талантливыми работами. В конце мая он отправится представлять Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». Его итоги будут подведены 24 мая в Санкт-Петербурге. В качестве призов для победителей в младшей группе, предусмотрены бесплатные путевки на профильную экономическую смену в ведущие детские центры страны. Творческая работа Данира Очирова будет представлять Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». Он - победитель экологического состязания, который проводила компания «ЛУКОЙЛ». 10-летний школьник не только отлично рисует, но и фотографирует. Данир - С талантливым школьником встретилась и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.«Какая профессия будет популярна в России через 5 лет?». Так назвал свой рисунок Данир Очиров, который принес ему победу на региональном этапе всероссийского конкурса «Приоритеты роста». На ней мальчик изобразил себя в образе инженера – техника, в окружении киборгов. Данир посещает центр робототехники при Калмыцком университете. Ученик 4 класса 21-ой школы - победитель конкурса «Икаренок без границ». Над проектом по собственной идее мальчик работал вместе с преподавателями и студентами. Не так давно ректор Салаев подарил ему большой комплект конструктора.С трех лет Данир проявляет интерес не только к конструированию, но и к рисованию. Еще он очень увлечен фотосъемкой. Когда мальчик услышал о конкурсе фотографий, который проводила компания ЛУКОЙЛ, он решил непременно попробовать свои силы. Изображение под названием «Камышовый рай» принесло ему победу. Кроме диплома талантливому ребенку с ограниченными возможностями здоровья представители нефтяной компании, которая известна в регионе как социально-ответственная, передали профессиональный фотоаппарат. В гостях у Данира вместе с сотрудником «ЛУКОЙЛ» Евгением Ворониным побывала и депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. Ей мальчик подарил одну из своих творческих работ, названную им «Жемчужина».Несмотря на редкое генетическое заболевание, вызывающее мышечную дистрофию, 10-летний Данир Очиров продолжает радовать окружающих своими талантливыми работами. В конце мая он отправится представлять Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». Его итоги будут подведены 24 мая в Санкт-Петербурге. В качестве призов для победителей в младшей группе, предусмотрены бесплатные путевки на профильную экономическую смену в ведущие детские центры страны.



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