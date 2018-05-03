ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:22

Данир Очиров представит Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста»


Данир Очиров представит Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста»Творческая работа Данира Очирова будет представлять Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». Он - победитель экологического состязания, который проводила компания «ЛУКОЙЛ». 10-летний школьник не только отлично рисует, но и фотографирует. Данир - С талантливым школьником встретилась и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

«Какая профессия будет популярна в России через 5 лет?». Так назвал свой рисунок Данир Очиров, который принес ему победу на региональном этапе всероссийского конкурса «Приоритеты роста». На ней мальчик изобразил себя в образе инженера – техника, в окружении киборгов. Данир посещает центр робототехники при Калмыцком университете. Ученик 4 класса 21-ой школы - победитель конкурса «Икаренок без границ». Над проектом по собственной идее мальчик работал вместе с преподавателями и студентами. Не так давно ректор Салаев подарил ему большой комплект конструктора.

С трех лет Данир проявляет интерес не только к конструированию, но и к рисованию. Еще он очень увлечен фотосъемкой. Когда мальчик услышал о конкурсе фотографий, который проводила компания ЛУКОЙЛ, он решил непременно попробовать свои силы. Изображение под названием «Камышовый рай» принесло ему победу. Кроме диплома талантливому ребенку с ограниченными возможностями здоровья представители нефтяной компании, которая известна в регионе как социально-ответственная, передали профессиональный фотоаппарат. В гостях у Данира вместе с сотрудником «ЛУКОЙЛ» Евгением Ворониным побывала и депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. Ей мальчик подарил одну из своих творческих работ, названную им «Жемчужина».

Несмотря на редкое генетическое заболевание, вызывающее мышечную дистрофию, 10-летний Данир Очиров продолжает радовать окружающих своими талантливыми работами. В конце мая он отправится представлять Калмыкию на Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». Его итоги будут подведены 24 мая в Санкт-Петербурге. В качестве призов для победителей в младшей группе, предусмотрены бесплатные путевки на профильную экономическую смену в ведущие детские центры страны.



Другие новости по теме:

  • Объявлен Всероссийский конкурс «Приоритеты роста»
  • Калмыцкий университет вошел в число разработчиков федеральной программы
  • 3 команды будут представлять Калмыкию на Всероссийском первенстве по шахматам
  • В Элисте состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по робототехнике
  • Элистинский школьник стал победителем Всероссийского конкурса «Икарёнок без границ»
  • Компания "Лукойл" подвела итоги ежегодного конкурса "Чистый взгляд"
  • Депутаты ГосДумы обозначили приоритеты осенней сессии
  • Марина Мукабенова посетила соцприют для детей и подростков
  • Школьники Калмыкии одержали победу на Всероссийском конкурсе
  • На конкурсе «Краса России» Калмыкию представит Татьяна Бевинова

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34