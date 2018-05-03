Глава Калмыкии Алексей Орлов провел встречу с заместителем руководителя Федерального архивного агентства Андреем Юрасовым. Он прибыл в республику, чтобы принять участие в заседании Научно – методического совета архивных учреждений Южного и Северо-Кавказского округов. Стороны обсудили взаимодействие в деле сохранения исторического и культурного наследия и развития архивного дела в Калмыкии.



Гость рассказал о дальнейшем совершенствовании региональных управлений архивов в субъектах СКФО и ЮФО. Основная проблема, свойственная практически всем регионам - противопожарная безопасность хранилищ, которые требуют больших вложений и расширение архивных фондов.



В ходе встречи заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов подарил Главе региона книгу о вождях советской эпохи. В свою очередь, Алексей Орлов вручил гостю известный эпос «Джангар». Также, сегодня в рамках мероприятия запланировано заседание круглого стола. Участники совещания подведут итоги совместной работы. Глава Калмыкии Алексей Орлов провел встречу с заместителем руководителя Федерального архивного агентства Андреем Юрасовым. Он прибыл в республику, чтобы принять участие в заседании Научно – методического совета архивных учреждений Южного и Северо-Кавказского округов. Стороны обсудили взаимодействие в деле сохранения исторического и культурного наследия и развития архивного дела в Калмыкии.Гость рассказал о дальнейшем совершенствовании региональных управлений архивов в субъектах СКФО и ЮФО. Основная проблема, свойственная практически всем регионам - противопожарная безопасность хранилищ, которые требуют больших вложений и расширение архивных фондов.В ходе встречи заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов подарил Главе региона книгу о вождях советской эпохи. В свою очередь, Алексей Орлов вручил гостю известный эпос «Джангар». Также, сегодня в рамках мероприятия запланировано заседание круглого стола. Участники совещания подведут итоги совместной работы.



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