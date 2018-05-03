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Вчера, 12:18

Глава республики встретился с делегацией из КНР


Глава республики встретился с делегацией из КНРГлава республики Алексей Орлов встретился с делегацией из Китайской Народной Республики. Речь шла о перспективах развития взаимовыгодного сотрудничества.

Как было озвучено Калмыкия готова к реализации крупных инвестпроектов. В свою очередь гости из поднебесной интерес к степному региону проявили в различных отраслях экономики.

В частности, один из предпринимателей Китая, представитель компании, занимающейся производством солнечных батарей, подчеркнул, что за такой сферой большое будущее и сотрудничество может перерасти в масштабный проект и по освоению мобильной энергетики. Он преподнес Алексею Орлову одну из их современных разработок. Зарядное устройство для мобильного телефона, работающее от энергии солнца.



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