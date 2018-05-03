Сегодня наступил Ур Сар - священный для калмыков месяц. В национальном календаре он занимает особое место. В течение всего периода, а завершится он 13 июня, будут чествовать духовные подвиги основоположника буддизма – Будды Шакьямуни – Рождение, Просветление и Уход в Паринирвану.



Священнослужители говорят, что в этот месяц все заслуги от благих деяний увеличиваются в сотни тысяч раз. Впрочем, как и от негативных. О значении Ур Сар рассказал в интервью «Вестям» администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг. Сегодня наступил Ур Сар - священный для калмыков месяц. В национальном календаре он занимает особое место. В течение всего периода, а завершится он 13 июня, будут чествовать духовные подвиги основоположника буддизма – Будды Шакьямуни – Рождение, Просветление и Уход в Паринирвану.Священнослужители говорят, что в этот месяц все заслуги от благих деяний увеличиваются в сотни тысяч раз. Впрочем, как и от негативных. О значении Ур Сар рассказал в интервью «Вестям» администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг.



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