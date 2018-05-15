В Калмыкии выявлено два случая заболевания КГЛ

В Калмыкии выявлено два лабораторно подтвержденных случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Это жители Кетченеровского района. Их состояние тяжелое.



Всего же, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, в больницы обратились 106 пострадавших от укусов клещей, из них 41 ребенок. В Калмыкии выявлено два лабораторно подтвержденных случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Это жители Кетченеровского района. Их состояние тяжелое.Всего же, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, в больницы обратились 106 пострадавших от укусов клещей, из них 41 ребенок.



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