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15-05-2018, 17:32

В Калмыкии выявлено два случая заболевания КГЛ


В Калмыкии выявлено два случая заболевания КГЛВ Калмыкии выявлено два лабораторно подтвержденных случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Это жители Кетченеровского района. Их состояние тяжелое.

Всего же, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, в больницы обратились 106 пострадавших от укусов клещей, из них 41 ребенок.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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