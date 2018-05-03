Музыкальные школы республики пополнились новыми инструментами. Они приобретены за счет благотворительного фонда «Лукойл». А первыми слушателями стали - депутат ГосДумы Марина Мукабенова и представитель нефтяной компании Евгений Воронин. Они и оказали непосредственное содействие в покупке пианино, домбры и баяна. Ольга Эняева продолжит.



Лимба - один из самых древних инструментов степных кочевников. Внешне напоминает флейту. О ее приобретении в Элистинской школе искусств номер два мечтали давно, но нужны были большие средства. В последнее время дети проявляют огромный интерес к тому, чтобы научиться играть на ней, говорят педагоги. Поэтому руководство учреждения обратилось к депутату Марине Мукабеновой с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Закупить долгожданный инструмент, а также баян и 12 домбр удалось за счет средств благотворительного фонда «Лукойл».



В списке учреждений дополнительного образования, которому также оказана финансовая помощь в приобретении инструментов - Ики-Бурульская школа искусств. Два новых пианино стали главным украшением актового зала. Инструменты хорошего качества с богатой звуковой палитрой оценили по -достоинству и педагоги, и юные музыканты.



Не секрет, что в музыкальных школах инструменты морально устарели и требуют обновления. Но первостепенно, говорит Мукабенова, помощь оказывают тем учреждениям, чьи воспитанники отличаются своими достижениями. Напомню, что благодаря ее поддержке учащиеся участвуют во многих престижных мероприятиях, проводимых и за пределами республики: в фестивалях, конкурсах.



Кстати, компания «Лукойл» не первый год принимает участие в благотворительной акции, которая направлена на поддержку одаренных детей. Занятия на новых инструментах, уверены педагоги, помогут ярче раскрыться талантам детей. А также пополнить портфолио своих личных достижений. Музыкальные школы республики пополнились новыми инструментами. Они приобретены за счет благотворительного фонда «Лукойл». А первыми слушателями стали - депутат ГосДумы Марина Мукабенова и представитель нефтяной компании Евгений Воронин. Они и оказали непосредственное содействие в покупке пианино, домбры и баяна. Ольга Эняева продолжит.Лимба - один из самых древних инструментов степных кочевников. Внешне напоминает флейту. О ее приобретении в Элистинской школе искусств номер два мечтали давно, но нужны были большие средства. В последнее время дети проявляют огромный интерес к тому, чтобы научиться играть на ней, говорят педагоги. Поэтому руководство учреждения обратилось к депутату Марине Мукабеновой с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Закупить долгожданный инструмент, а также баян и 12 домбр удалось за счет средств благотворительного фонда «Лукойл».В списке учреждений дополнительного образования, которому также оказана финансовая помощь в приобретении инструментов - Ики-Бурульская школа искусств. Два новых пианино стали главным украшением актового зала. Инструменты хорошего качества с богатой звуковой палитрой оценили по -достоинству и педагоги, и юные музыканты.Не секрет, что в музыкальных школах инструменты морально устарели и требуют обновления. Но первостепенно, говорит Мукабенова, помощь оказывают тем учреждениям, чьи воспитанники отличаются своими достижениями. Напомню, что благодаря ее поддержке учащиеся участвуют во многих престижных мероприятиях, проводимых и за пределами республики: в фестивалях, конкурсах.Кстати, компания «Лукойл» не первый год принимает участие в благотворительной акции, которая направлена на поддержку одаренных детей. Занятия на новых инструментах, уверены педагоги, помогут ярче раскрыться талантам детей. А также пополнить портфолио своих личных достижений.



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