ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:20

Музыкальные школы республики пополнились новыми инструментами


Музыкальные школы республики пополнились новыми инструментамиМузыкальные школы республики пополнились новыми инструментами. Они приобретены за счет благотворительного фонда «Лукойл». А первыми слушателями стали - депутат ГосДумы Марина Мукабенова и представитель нефтяной компании Евгений Воронин. Они и оказали непосредственное содействие в покупке пианино, домбры и баяна. Ольга Эняева продолжит.

Лимба - один из самых древних инструментов степных кочевников. Внешне напоминает флейту. О ее приобретении в Элистинской школе искусств номер два мечтали давно, но нужны были большие средства. В последнее время дети проявляют огромный интерес к тому, чтобы научиться играть на ней, говорят педагоги. Поэтому руководство учреждения обратилось к депутату Марине Мукабеновой с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. Закупить долгожданный инструмент, а также баян и 12 домбр удалось за счет средств благотворительного фонда «Лукойл».

В списке учреждений дополнительного образования, которому также оказана финансовая помощь в приобретении инструментов - Ики-Бурульская школа искусств. Два новых пианино стали главным украшением актового зала. Инструменты хорошего качества с богатой звуковой палитрой оценили по -достоинству и педагоги, и юные музыканты.

Не секрет, что в музыкальных школах инструменты морально устарели и требуют обновления. Но первостепенно, говорит Мукабенова, помощь оказывают тем учреждениям, чьи воспитанники отличаются своими достижениями. Напомню, что благодаря ее поддержке учащиеся участвуют во многих престижных мероприятиях, проводимых и за пределами республики: в фестивалях, конкурсах.

Кстати, компания «Лукойл» не первый год принимает участие в благотворительной акции, которая направлена на поддержку одаренных детей. Занятия на новых инструментах, уверены педагоги, помогут ярче раскрыться талантам детей. А также пополнить портфолио своих личных достижений.



Другие новости по теме:

  • Завершился капитальный ремонт спортзала Лаганского политехнического колледжа
  • Марина Мукабенова и представители «Лукойл» посетили республиканский дом народного творчества
  • Участие "ЛУКОЙЛ" в социальной жизни сельчан
  • Подарок к Новому году от компании "Лукойл"
  • Новогодний подарок для Элистинского колледжа искусств
  • "Лукойл" отремонтирует в Элисте социальные объекты
  • Марина Мукабенова вместе с представителями нефтяной компании посетили Лаганский район
  • Марина Мукабенова посетила соцприют для детей и подростков
  • Подведены итоги конкурса культурных и социальных проектов компании «Лукойл»
  • Присуждены гранты главы республики детским школам искусств

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34