Сегодня – Международный день семьи. Жителей региона поздравил глава Алексей Орлов. Испокон веков культ семьи, традиции семейственности были и остаются одними из главных ценностей культуры нашего народа. Калмыкия по праву гордится своими трудовыми, творческими, спортивными семейными династиями. И наша главная задача сегодня - поддерживать и укреплять традиции семейственности, оказывать всемерную помощь молодым семьям, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения к старшим, говорится в поздравлении.



А 18 мая в республике пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». В нем принимают участие пары, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие детей, и семьи, в которых созданы условия для гармоничного их развития. Победителей будут выявлять в трех номинациях - молодая, многодетная, сельская и семья-хранитель. Они и представят Калмыкию в Москве.



В прошлом году в число победителей Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» вошла семья Нарин-Шариновых. Наталья и Руслан Нарин-Шариновы работают в Калмыцком университете. В студенческие годы были солистами народного ансамбля песни и танца «Бумбин орн». И этот творческий опыт помог им достойно представить регион в первопрестольной. Сегодня – Международный день семьи. Жителей региона поздравил глава Алексей Орлов. Испокон веков культ семьи, традиции семейственности были и остаются одними из главных ценностей культуры нашего народа. Калмыкия по праву гордится своими трудовыми, творческими, спортивными семейными династиями. И наша главная задача сегодня - поддерживать и укреплять традиции семейственности, оказывать всемерную помощь молодым семьям, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения к старшим, говорится в поздравлении.А 18 мая в республике пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». В нем принимают участие пары, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие детей, и семьи, в которых созданы условия для гармоничного их развития. Победителей будут выявлять в трех номинациях - молодая, многодетная, сельская и семья-хранитель. Они и представят Калмыкию в Москве.В прошлом году в число победителей Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» вошла семья Нарин-Шариновых. Наталья и Руслан Нарин-Шариновы работают в Калмыцком университете. В студенческие годы были солистами народного ансамбля песни и танца «Бумбин орн». И этот творческий опыт помог им достойно представить регион в первопрестольной.



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