Элиста на два дня стала архивной столицей – сюда съехались представители государственных и муниципальных архивов 12 –ти регионов Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. А это –

27 госархивов, порядка 660 муниципальных и структурных подразделений, в которых трудятся более 2 тысяч специалистов.



Семинар научно – методического совета архивных учреждений, состоялся в стенах конференц - зала дома правительства. В ходе заседания собравшиеся обсудили перспективы комплектования фондов электронными документами.



В работе совета принял участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.



В рамках мероприятия запланировано также заседание круглого стола. Итоги участники подведут завтра. Элиста на два дня стала архивной столицей – сюда съехались представители государственных и муниципальных архивов 12 –ти регионов Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. А это –27 госархивов, порядка 660 муниципальных и структурных подразделений, в которых трудятся более 2 тысяч специалистов.Семинар научно – методического совета архивных учреждений, состоялся в стенах конференц - зала дома правительства. В ходе заседания собравшиеся обсудили перспективы комплектования фондов электронными документами.В работе совета принял участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.В рамках мероприятия запланировано также заседание круглого стола. Итоги участники подведут завтра.



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