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Вчера, 12:16

Элиста на два дня стала архивной столицей


Элиста на два дня стала архивной столицейЭлиста на два дня стала архивной столицей – сюда съехались представители государственных и муниципальных архивов 12 –ти регионов Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. А это –
27 госархивов, порядка 660 муниципальных и структурных подразделений, в которых трудятся более 2 тысяч специалистов.

Семинар научно – методического совета архивных учреждений, состоялся в стенах конференц - зала дома правительства. В ходе заседания собравшиеся обсудили перспективы комплектования фондов электронными документами.

В работе совета принял участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

В рамках мероприятия запланировано также заседание круглого стола. Итоги участники подведут завтра.



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