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Вчера, 14:47

На 17 мая в Элисте запланировано отключение воды


На 17 мая в Элисте запланировано отключение водыНа 17 мая в Элисте запланировано отключение воды. Это связано с подготовкой объектов водоснабжения к работе в летний период. Об этом только, что сообщили на еженедельной планерке в мэрии.

Ну, а, основное внимание участники заседания уделили вопросам благоустройства столицы. Так, продолжается демонтаж рекламных штендеров и щитов, ведутся работы по замене осветительных ламп по улице Ленина, ремонт светофоров. На территории города на прошлой неделе было зафиксировано более 20 укусов клещей. Среди пострадавших 9 детей до 14 лет.



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