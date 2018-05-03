На 17 мая в Элисте запланировано отключение воды. Это связано с подготовкой объектов водоснабжения к работе в летний период. Об этом только, что сообщили на еженедельной планерке в мэрии.



Ну, а, основное внимание участники заседания уделили вопросам благоустройства столицы. Так, продолжается демонтаж рекламных штендеров и щитов, ведутся работы по замене осветительных ламп по улице Ленина, ремонт светофоров. На территории города на прошлой неделе было зафиксировано более 20 укусов клещей. Среди пострадавших 9 детей до 14 лет. На 17 мая в Элисте запланировано отключение воды. Это связано с подготовкой объектов водоснабжения к работе в летний период. Об этом только, что сообщили на еженедельной планерке в мэрии.Ну, а, основное внимание участники заседания уделили вопросам благоустройства столицы. Так, продолжается демонтаж рекламных штендеров и щитов, ведутся работы по замене осветительных ламп по улице Ленина, ремонт светофоров. На территории города на прошлой неделе было зафиксировано более 20 укусов клещей. Среди пострадавших 9 детей до 14 лет.



Смотреть полный выпуск новостей



