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Вчера, 14:44

В Элисте прошла Международная научно-практическая конференция о наследии ойратов


В Элисте прошла Международная научно-практическая конференция о наследии ойратовВ рамках фестиваля «Ойрад тумен» в Элисте проходила Международная научно-практическая конференция «Наследие российских калмыков и ойратов зарубежья в современном социокультурном и образовательном пространстве: общее и этническая специфика». Это наследие объединяло наших предков, а сегодня мы находим новые возможности для разносторонних контактов.

Свое выступление глава региона Алексей Орлов начал на калмыцком языке. Он выразил уверенность в том, что эта конференция послужит научной и практической базой для тех мостов дружбы, которые связывают народы. А для участников дискуссий это хорошая возможность поделиться новыми веяниями в научной практике. Орлов также выразил уверенность, что молодое поколение наших народов сохранит общую культуру и традиции, завещанные предками.

Также на на родном языке к собравшимся в зале обратился и Губернатор Увс аймака Дайвийням Батсайхан. И его речь была понятной без переводчика. Он сказал о том, что на территории Увс аймака живут потомки Зая-Пандиты и монгольские ученые продолжают изучение исторических памятников, написанных на тодо бичг. Гость считает, что всем ойратам нужно объединить усилия для продолжения работы в этом направлении. Ректор КалмГУ Бадма Салаев отметил роль главного вуза республики в развитии российского востоковедения. Международный научный центр «Комплексные полевые исследования». Он создан на базе их ВУЗа и сейчас завершает работу по формированию фонда, собранного на территории Калмыкии, Монголии и Китая. И таких примеров немало.

Заместитель директора Института востоковедения РАН, профессор Александр Железняков, монгольский ученый профессор Шинен Эрденцецг и другие говорили о том, какая работа ведется на разных уровнях в этом направлении. Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова одним из важных направлений считает, сохранение наследия и именно поэтому она курирует работу Национального музея. Ей на одной из площадок конференции руководитель общественной организации из Монголии «Тод номин герел» Батамгалан Баттржав вручил материалы, имеющие такую ценность.

Прошедшая конференция еще раз показала, что российские калмыки и ойраты зарубежья через годы и через расстояния сохранили главное – связь со своей прародиной, со своей культурой, национальные традиции. На форуме были намечены задачи по продолжению этой работы.



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