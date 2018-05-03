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Вчера, 14:41

КалмUГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Цинхайским национальным университетом


КалмUГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Цинхайским национальным университетомКалмыцкий государственный университет подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве с Цинхайским национальным университетом.

Отметим, что инициатива исходила от китайской стороны. И для них это первый опыт иностранного сотрудничества. В этом году научному учреждению из Поднебесной исполнилось 70 лет.

Документ предусматривает академический обмен между вузами, открытие Центра по изучению русского языка на базе Цинхайского университета в Китае.

Добавим, что для КалмГУ – это уже 12 вуз – партнер из Поднебесной.



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