КалмUГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Цинхайским национальным университетом

Калмыцкий государственный университет подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве с Цинхайским национальным университетом.



Отметим, что инициатива исходила от китайской стороны. И для них это первый опыт иностранного сотрудничества. В этом году научному учреждению из Поднебесной исполнилось 70 лет.



Документ предусматривает академический обмен между вузами, открытие Центра по изучению русского языка на базе Цинхайского университета в Китае.



Добавим, что для КалмГУ – это уже 12 вуз – партнер из Поднебесной. Калмыцкий государственный университет подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве с Цинхайским национальным университетом.Отметим, что инициатива исходила от китайской стороны. И для них это первый опыт иностранного сотрудничества. В этом году научному учреждению из Поднебесной исполнилось 70 лет.Документ предусматривает академический обмен между вузами, открытие Центра по изучению русского языка на базе Цинхайского университета в Китае.Добавим, что для КалмГУ – это уже 12 вуз – партнер из Поднебесной.



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