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Вчера, 14:39

В Калмыкии состоялся десятый Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад тумэн


В Калмыкии состоялся десятый Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад тумэнВ Калмыкии впервые состоялся юбилейный десятый Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад тумэн». В масштабном проекте приняли участие творческие делегации из Монголии, Китая, республик Тыва, Алтай, Бурятии и Саха - Якутия. Знатоки представили ойратский фольклор, традиционные промыслы, музыкальную и танцевальную культуру. Состоялись также национальные спортивные состязания.

С подношения цветов трем драгоценностям – Будде, Дхарме и Сагхе, открылся фестиваль «Ойрад тумэн» в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Все гости форума стали свидетелями уникального ритуала символизирующего почитание всех живых существ. Монахи благословили пришедших молебном. Продолжились празднования в Целинном районе. Этнохотон был развернут на экостоянке «Шатта». Зрители увидели красочное шествие - дефиле участников фестиваля.

Грандиозное театрализованное представление об истории ойрат - калмыцкого народа, начиная с Джунгарского ханства и заканчивая современной Калмыкией не оставило никого равнодушным. Яркий колорит исторической постановке придавали и красочные костюмы артистов, и музыкальные спецэффекты.

Гости отметили не только высокий уровень проведения фестиваля, но и красоту, и особенность региона. «Кто хоть раз побывал здесь, возвращаются сюда вновь и вновь», признается Начальник управления международного сотрудничества государственного российского дома народного творчества Галина Фурманова. В Калмыкии она уже в четвертый раз.

С каждым годом фестиваль расширяет свою географию. На протяжении 5 лет фольклорные коллективы и исполнители из Калмыкии, Тувы, Алтая, Монголии и Синьцзян – Уйгурского автономного района КНР принимают в нем участие. И это уже стало традицией.

Объединение ойратских народов, обмен традициями и искусством – главная цель масштабного проекта «Ойрад тумэн». Из рук инициатора проведения фестиваля в Калмыкии Жалава Батсуха представителям степного региона был передан главный символ форума – флаг. Идею проведения его на калмыцкой земле в свое время поддержал Глава региона Алексей Орлов. Впервые он состоялся в 2006 году на территории Увс аймака в Западной Монголии.

В рамках фестиваля прошел показ этнической моды, состоялись турниры по национальной борьбе «Бек Берльдан», по стрельбе из лука по калмыцкой мишени СУР и конкурсы народного творчества. Участники соревновались в пении, танцах, исполнении героического эпоса «Джангар», йоряле и шаваше. Для всех желающих были открыты пункты питания, продажи сувенирной продукции и мастерские народных ремесел. В калмыцких хотонах гости фестиваля смогли познакомиться с кочевой культурой и бытом степняков, узнать национальные традиции и обряды. Там звучали домбровые наигрыши и танцы. Каждый район подготовил свою площадку и концертную программу.

Последний день фестиваля запомнится всем феерическим гала – концертом. Победителям конкурсов и состязаний были вручены призы.

За два дня международного фольклорно – этнографического фестиваля с самобытной культурой ойратских народов смогли познакомиться более двух тысяч туристов из разных уголков страны.

Теплый прием, красота степного края и красочный фольклорно – этнографический фестиваль на калмыцкой земле запомнится всем надолго.




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