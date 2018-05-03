В Элисту съехались представители монголоязычных народов

В Элисту съехались представители Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, а также республик Тыва, Алтай, Бурятия. Сегодня на базе КалмГУ состоится встреча делегации из Монголии с педагогическим коллективом вуза. А в 18 часов в артисты Национального театра покажут гостям спектакль «Калмыцкая свадьба».



Завтра, 12 мая с 9 утра в Центральном хуруле пройдёт церемония подношения цветов Трем Драгоценностям. А часом позже, начнет работу пленарное заседание научно-практической конференции.



Уже в 14 часов в Целинном районе на экостоянке «Шатта» откроется X Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад тумэн». В Программе фестиваля парад-дефиле участников, конкурс национальных костюмов, конкур кибиток, спортивные состязания по национальной борьбе, по стрельбе из лука.



Концертная программа «Ночь Хотоне» завершит фестиваль. В Элисту съехались представители Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, а также республик Тыва, Алтай, Бурятия. Сегодня на базе КалмГУ состоится встреча делегации из Монголии с педагогическим коллективом вуза. А в 18 часов в артисты Национального театра покажут гостям спектакль «Калмыцкая свадьба».Завтра, 12 мая с 9 утра в Центральном хуруле пройдёт церемония подношения цветов Трем Драгоценностям. А часом позже, начнет работу пленарное заседание научно-практической конференции.Уже в 14 часов в Целинном районе на экостоянке «Шатта» откроется X Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад тумэн». В Программе фестиваля парад-дефиле участников, конкурс национальных костюмов, конкур кибиток, спортивные состязания по национальной борьбе, по стрельбе из лука.Концертная программа «Ночь Хотоне» завершит фестиваль.



Смотреть полный выпуск новостей



