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Сегодня, 12:30

В Элисту съехались представители монголоязычных народов


В Элисту съехались представители монголоязычных народовВ Элисту съехались представители Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, а также республик Тыва, Алтай, Бурятия. Сегодня на базе КалмГУ состоится встреча делегации из Монголии с педагогическим коллективом вуза. А в 18 часов в артисты Национального театра покажут гостям спектакль «Калмыцкая свадьба».

Завтра, 12 мая с 9 утра в Центральном хуруле пройдёт церемония подношения цветов Трем Драгоценностям. А часом позже, начнет работу пленарное заседание научно-практической конференции.

Уже в 14 часов в Целинном районе на экостоянке «Шатта» откроется X Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад тумэн». В Программе фестиваля парад-дефиле участников, конкурс национальных костюмов, конкур кибиток, спортивные состязания по национальной борьбе, по стрельбе из лука.

Концертная программа «Ночь Хотоне» завершит фестиваль.



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