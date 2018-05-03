Учиться в КГУ - это перспективно

То, что Калмыцкий государственный университет стал опорным вузом России, - еще одно подтверждение того, что здесь сложились традиции устойчивого развития. А они дают ясные перспективы для дальнейшего движения вперед. И эта работа идет в самых разных направлениях. То, что Калмыцкий государственный университет стал опорным вузом России, - еще одно подтверждение того, что здесь сложились традиции устойчивого развития. А они дают ясные перспективы для дальнейшего движения вперед. И эта работа идет в самых разных направлениях.



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