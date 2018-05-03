Ветеранов из всех уголков страны собрал Парад Победы. Официальным участников всенародного праздника на Красной площади стал фронтовик из Калмыкии Анатолий Тепшинов.



Двухчасовой перелет из Москвы нисколько не утомил, говорит Анатолий Тепшинов. Участие в столь значимом мероприятии для него большая честь. Хотя боевые раны дают о себе знать. Нынешний Парад поразил количеством современной военной техники. Не менее зрелищная - воздушная часть парада, рассказывает фронтовик.



Парад был грандиозным, делится впечатлениями Зинаида Доржиновна. Она сопровождала в дальней поездке своего супруга. Я испытывала чувство гордости не только за него, но и всех тех, кто отважно дал отпор врагу. И с радостью наблюдали вместе, говорит Зинаида Алексеева, за сегодняшними защитниками Родины.



Фронтовая биография Анатолия Борисович началась в 43 году. С первых дней воевал на передовой в районе Матвеева Кургана, на «Миус –фронте» в составе 308-го стрелкового полка 98 дивизии. Место в поле, где находились советские солдаты, вспоминает ветеран, оказалось под перекрестным огнем минометов. В этом жестоком бою Анатолий Борисович получил множественные осколочные ранения.



И хотя он уже имел боевые награды, все же разделил трагическую судьбу своего народа. Анатолий Тепшинов был снят с места службы и направлен в Широклаг на Урал. Там он пробыл до марта 45 года. Затем переезд в Киргизию, учеба, работа. Сейчас он окружен заботой и вниманием детей и внуков. А они мечтают стать похожими на своего отважного деда. Ветеранов из всех уголков страны собрал Парад Победы. Официальным участников всенародного праздника на Красной площади стал фронтовик из Калмыкии Анатолий Тепшинов.Двухчасовой перелет из Москвы нисколько не утомил, говорит Анатолий Тепшинов. Участие в столь значимом мероприятии для него большая честь. Хотя боевые раны дают о себе знать. Нынешний Парад поразил количеством современной военной техники. Не менее зрелищная - воздушная часть парада, рассказывает фронтовик.Парад был грандиозным, делится впечатлениями Зинаида Доржиновна. Она сопровождала в дальней поездке своего супруга. Я испытывала чувство гордости не только за него, но и всех тех, кто отважно дал отпор врагу. И с радостью наблюдали вместе, говорит Зинаида Алексеева, за сегодняшними защитниками Родины.Фронтовая биография Анатолия Борисович началась в 43 году. С первых дней воевал на передовой в районе Матвеева Кургана, на «Миус –фронте» в составе 308-го стрелкового полка 98 дивизии. Место в поле, где находились советские солдаты, вспоминает ветеран, оказалось под перекрестным огнем минометов. В этом жестоком бою Анатолий Борисович получил множественные осколочные ранения.И хотя он уже имел боевые награды, все же разделил трагическую судьбу своего народа. Анатолий Тепшинов был снят с места службы и направлен в Широклаг на Урал. Там он пробыл до марта 45 года. Затем переезд в Киргизию, учеба, работа. Сейчас он окружен заботой и вниманием детей и внуков. А они мечтают стать похожими на своего отважного деда.



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