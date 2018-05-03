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Сегодня, 12:02

Профсоюзы обсудили охрану труда


Профсоюзы обсудили охрану трудаЗа многолетний труд в области профессионального образования Почетная грамота республики Калмыкия была вручена Председателю Калмыцкой региональной организации Профсоюза работников народного образования и науки России Антонине Коокуевой.

Торжественное мероприятие прошло в рамках расширенного заседания Президиума рескома Профсоюзов. В его работе принял участие и Глава Калмыкии Алексей орлов.

А говорили его участники об охране труда и безопасности в образовательных учреждениях, соблюдении трудового законодательства в отношении учителей при составлении отчетной документации. Речь шла и о повышении зарплат, которое гарантировано новым майским указом Главы государства.



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