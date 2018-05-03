Легендарная постановка под открытым небом. В День Великой Победы на площадке Пагоды семи дней была представлена опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». Музыкальное произведение стало настоящим подарком для элистинцев и гостей столицы к 9 мая. Живой звук, актерское мастерство, дух военного времени - всё это удалось передать артистам Калмыцкой государственной филармонии и двух республиканских театров.



Это история о любви к родине, самопожертвовании и мужестве, о том, как юные девушки встали на защиту родной земли и не пропустили врага. Трогательный спектакль - память о тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу и независимость нашей страны, который и сегодня не теряет своей популярности. Ведь тема войны близка каждому из нас.



В основу спектакля легла пронзительная повесть Бориса Васильева о подвиге девушек-зенитчиц, которая получила новую жизнь в оперном исполнении. Виртуозная игра музыкантов, живое пение под открытым небом – необычный проект, инициированный КалмГосфилармонией, увенчался настоящим успехом. Большая подготовительная работа, многочасовые репетиции, современное техническое решение, а главное – сама идея –столь сложный жанр как опера - на открытой площадке, вне стен концертного зала – впечатлила всех, кто собрался в этот день на площади Пагоды семи дней.



Напомним, премьера калмыцкой постановки состоялась в августе прошлого года, и стала очередной совместной работой коллективов КалмГосфилармонии и двух республиканских театров. В ней задействовано более 60 артистов Государственного симфонического оркестра и Государственного хора им. Анатолия Цебекова. Также в опере заняты солисты Северо-Кавказской государственной филармонии им. Сафонова Елена Филимонова и Михаил Ходжигиров. Они исполнили главные партии в опере.



Задача, которую ставил перед собой художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Калмыкии Мерген Настинов, познакомить зрителя с оперой, которая сегодня получает второе рождение. Но, главное, это дань памяти героически погибшим воинам, подарившим нам мирное небо над головой и светлое будущее. В этот день за достигнутые успехи почетного звания Заслуженная артистка Калмыкии удостоилась артистка Государственного симфонического оркестра Валентина Сергунова. Легендарная постановка под открытым небом. В День Великой Победы на площадке Пагоды семи дней была представлена опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». Музыкальное произведение стало настоящим подарком для элистинцев и гостей столицы к 9 мая. Живой звук, актерское мастерство, дух военного времени - всё это удалось передать артистам Калмыцкой государственной филармонии и двух республиканских театров.Это история о любви к родине, самопожертвовании и мужестве, о том, как юные девушки встали на защиту родной земли и не пропустили врага. Трогательный спектакль - память о тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу и независимость нашей страны, который и сегодня не теряет своей популярности. Ведь тема войны близка каждому из нас.В основу спектакля легла пронзительная повесть Бориса Васильева о подвиге девушек-зенитчиц, которая получила новую жизнь в оперном исполнении. Виртуозная игра музыкантов, живое пение под открытым небом – необычный проект, инициированный КалмГосфилармонией, увенчался настоящим успехом. Большая подготовительная работа, многочасовые репетиции, современное техническое решение, а главное – сама идея –столь сложный жанр как опера - на открытой площадке, вне стен концертного зала – впечатлила всех, кто собрался в этот день на площади Пагоды семи дней.Напомним, премьера калмыцкой постановки состоялась в августе прошлого года, и стала очередной совместной работой коллективов КалмГосфилармонии и двух республиканских театров. В ней задействовано более 60 артистов Государственного симфонического оркестра и Государственного хора им. Анатолия Цебекова. Также в опере заняты солисты Северо-Кавказской государственной филармонии им. Сафонова Елена Филимонова и Михаил Ходжигиров. Они исполнили главные партии в опере.Задача, которую ставил перед собой художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Калмыкии Мерген Настинов, познакомить зрителя с оперой, которая сегодня получает второе рождение. Но, главное, это дань памяти героически погибшим воинам, подарившим нам мирное небо над головой и светлое будущее. В этот день за достигнутые успехи почетного звания Заслуженная артистка Калмыкии удостоилась артистка Государственного симфонического оркестра Валентина Сергунова.



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