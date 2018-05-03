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Вчера, 17:30

Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы по трем направлениям


Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы по трем направлениямС 1 июня и до конца года дважды в неделю по средам и пятницам авиакомпания «Азимут» будет осуществлять рейсы по трем направлениям. В Москву, Ростов на Дону и Сочи. Об этом рассказал руководитель профильного ведомства Кирилл Ботов. Перелеты в Сочи будет производиться по воскресеньям.

Промо-тариф на новых направлениях составит 888 рублей в одну сторону. А самый дорогой билет на главный черноморский курорт обойдется в 3 тыс рублей. Для детей до года перелёт без места бесплатный. На детей от 2-х до 12-ти действует скидка до 50 процентов.

Будут задействованы современные суда марки «Сухой Суперджет -100». Это соглашение с ростовской авиакомпанией может быть закреплено долгосрочным соглашением. А для пассажиров будет организован маршрутный транспорт из Элисты к аэропорту.



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