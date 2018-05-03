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Вчера, 12:22

Ветеран Анатолий Тепшинов пройдет по брусчатке на Красной площади 9 мая в Москве


Ветеран Анатолий Тепшинов пройдет по брусчатке на Красной площади 9 мая в МосквеПредставитель Калмыкии ветеран Анатолий Тепшинов пройдет по брусчатке на Красной площади 9 мая в Москве. С первых дней он воевал на передовой в районе Матвеева Кургана, на «Миус-фронте» в составе 308 стрелкового полка 98-й дивизии. Узник Широклагаон не раз был на краю гибели. Анатолий Тепшинов - единственный ветеран из Калмыкии, кто отпразднует 73 годовщину Победы на Красной площади в Москве, пройдя 9 мая в Колонне Победителей.

В республике поздравления Президента получат 1905 ветеранов Великой Отечественной войны. Почти 90 000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату ко Дню Победы. Она будет осуществляться до июня текущего года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Она производится в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.



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