Памяти Героя

В преддверии празднования Дня Великой Победы мы вспоминаем тех, кто ее приближал. Несколько десятилетий имя нашего земляка, уроженца Лаганского района Гари Хохолова было несправедливо вычеркнуто из списка защитников легендарного Дома Павлова в Сталинграде. Немало времени, усилий и терпения ушло на восстановление исторической справедливости. Сегодня память о герое хранят его односельчане, жители Лаганского района, да и всей республики. О Гаре Бадмаевиче Хохолове наш следующий репортаж.



Все дальше от нас события военного лихолетья, все меньше среди нас его живых свидетелей и непосредственных участников. Тем крепче должна быть память благодарных потомков. О том, что он защищал стратегически важный объект, Гаря Бадмаевич узнал спустя годы, случайно. В 1981 году награжденный турпутевкой в Волгоград передовик производства Хохолов, слушая рассказ экскурсовода и вспоминая свое боевой прошлое, осознал, что Дом Павлова и есть то самое здание, в котором он вместе с сослуживцами отбивал на протяжении почти двух месяцев немецкие атаки. Вот только своей фамилии в зале музее-панорамы «Сталинградская битва» в списке бойцов-павловцев в тот раз он так и не нашел.



Племянница Гари Бадмаевича Алла Нижиндаевна рассказывает, как он вспоминал о боях в Сталинграде. «Это практически не прекращающиеся вражеские атаки. Не стихал минометный и артиллерийский огонь. Немцы штурмовали дом по несколько раз в день».



Настоящий герой. И не только своего времени. И сегодня мальчишки, как впрочем, и девчонки из села Красинское Лаганского района хотят быть похожими на своего земляка Гарю Хохолова.



Добропорядочный и скромный. Так отзываются о Хохолове те, кто его знал. Он никогда не кичился своими наградами. А их, к слову, у него было не мало. Среди них орден «Отличный снайпер», орден Василия Маргелова и другие боевые награды. Сейчас все они бережно хранятся в школьном музее, где по ним учащиеся изучают военное прошлое страны.



Подвиг Хохолова и других бойцов – это славные страницы истории нашего Отечества. Нельзя допустить их искажения и тем более забвения. Только так теперь уже мы сможем сохранить мир для наших потомков. В преддверии празднования Дня Великой Победы мы вспоминаем тех, кто ее приближал. Несколько десятилетий имя нашего земляка, уроженца Лаганского района Гари Хохолова было несправедливо вычеркнуто из списка защитников легендарного Дома Павлова в Сталинграде. Немало времени, усилий и терпения ушло на восстановление исторической справедливости. Сегодня память о герое хранят его односельчане, жители Лаганского района, да и всей республики. О Гаре Бадмаевиче Хохолове наш следующий репортаж.Все дальше от нас события военного лихолетья, все меньше среди нас его живых свидетелей и непосредственных участников. Тем крепче должна быть память благодарных потомков. О том, что он защищал стратегически важный объект, Гаря Бадмаевич узнал спустя годы, случайно. В 1981 году награжденный турпутевкой в Волгоград передовик производства Хохолов, слушая рассказ экскурсовода и вспоминая свое боевой прошлое, осознал, что Дом Павлова и есть то самое здание, в котором он вместе с сослуживцами отбивал на протяжении почти двух месяцев немецкие атаки. Вот только своей фамилии в зале музее-панорамы «Сталинградская битва» в списке бойцов-павловцев в тот раз он так и не нашел.Племянница Гари Бадмаевича Алла Нижиндаевна рассказывает, как он вспоминал о боях в Сталинграде. «Это практически не прекращающиеся вражеские атаки. Не стихал минометный и артиллерийский огонь. Немцы штурмовали дом по несколько раз в день».Настоящий герой. И не только своего времени. И сегодня мальчишки, как впрочем, и девчонки из села Красинское Лаганского района хотят быть похожими на своего земляка Гарю Хохолова.Добропорядочный и скромный. Так отзываются о Хохолове те, кто его знал. Он никогда не кичился своими наградами. А их, к слову, у него было не мало. Среди них орден «Отличный снайпер», орден Василия Маргелова и другие боевые награды. Сейчас все они бережно хранятся в школьном музее, где по ним учащиеся изучают военное прошлое страны.Подвиг Хохолова и других бойцов – это славные страницы истории нашего Отечества. Нельзя допустить их искажения и тем более забвения. Только так теперь уже мы сможем сохранить мир для наших потомков.



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