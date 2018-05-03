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Вчера, 12:21

Памяти Героя


Памяти ГерояВ преддверии празднования Дня Великой Победы мы вспоминаем тех, кто ее приближал. Несколько десятилетий имя нашего земляка, уроженца Лаганского района Гари Хохолова было несправедливо вычеркнуто из списка защитников легендарного Дома Павлова в Сталинграде. Немало времени, усилий и терпения ушло на восстановление исторической справедливости. Сегодня память о герое хранят его односельчане, жители Лаганского района, да и всей республики. О Гаре Бадмаевиче Хохолове наш следующий репортаж.

Все дальше от нас события военного лихолетья, все меньше среди нас его живых свидетелей и непосредственных участников. Тем крепче должна быть память благодарных потомков. О том, что он защищал стратегически важный объект, Гаря Бадмаевич узнал спустя годы, случайно. В 1981 году награжденный турпутевкой в Волгоград передовик производства Хохолов, слушая рассказ экскурсовода и вспоминая свое боевой прошлое, осознал, что Дом Павлова и есть то самое здание, в котором он вместе с сослуживцами отбивал на протяжении почти двух месяцев немецкие атаки. Вот только своей фамилии в зале музее-панорамы «Сталинградская битва» в списке бойцов-павловцев в тот раз он так и не нашел.

Племянница Гари Бадмаевича Алла Нижиндаевна рассказывает, как он вспоминал о боях в Сталинграде. «Это практически не прекращающиеся вражеские атаки. Не стихал минометный и артиллерийский огонь. Немцы штурмовали дом по несколько раз в день».

Настоящий герой. И не только своего времени. И сегодня мальчишки, как впрочем, и девчонки из села Красинское Лаганского района хотят быть похожими на своего земляка Гарю Хохолова.

Добропорядочный и скромный. Так отзываются о Хохолове те, кто его знал. Он никогда не кичился своими наградами. А их, к слову, у него было не мало. Среди них орден «Отличный снайпер», орден Василия Маргелова и другие боевые награды. Сейчас все они бережно хранятся в школьном музее, где по ним учащиеся изучают военное прошлое страны.

Подвиг Хохолова и других бойцов – это славные страницы истории нашего Отечества. Нельзя допустить их искажения и тем более забвения. Только так теперь уже мы сможем сохранить мир для наших потомков.



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