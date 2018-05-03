Праздничные мероприятия пройдут у «Пагоды семи дней»

Все мероприятия в Элисте, посвященные Дню Победы, в этом году состоятся на территории культурного комплекса «Пагода семи дней». Об этом сегодня на брифинге рассказали представители городской администрации.



Начнется всё с возложения венков и цветов к памятникам павшим. Затем в полдень по традиции Калмыкия присоединится к Всероссийской акции «Бессмертный полк».



Ожидается участие около 10 тысяч человек. Это значительно больше, чем в прошлом году. Также элистинцев и гостей столицы ждет большая праздничная программа. Ну, а вечером у Пагоды семи дней будет показана опера «А зори здесь тихие». В постановке в полном составе будут участвовать артисты Государственного хора и симфонического оркестра республики. А завершится все на центральной площади Элисты праздничным победным салютом. Все мероприятия в Элисте, посвященные Дню Победы, в этом году состоятся на территории культурного комплекса «Пагода семи дней». Об этом сегодня на брифинге рассказали представители городской администрации.Начнется всё с возложения венков и цветов к памятникам павшим. Затем в полдень по традиции Калмыкия присоединится к Всероссийской акции «Бессмертный полк».Ожидается участие около 10 тысяч человек. Это значительно больше, чем в прошлом году. Также элистинцев и гостей столицы ждет большая праздничная программа. Ну, а вечером у Пагоды семи дней будет показана опера «А зори здесь тихие». В постановке в полном составе будут участвовать артисты Государственного хора и симфонического оркестра республики. А завершится все на центральной площади Элисты праздничным победным салютом.



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