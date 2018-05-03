Завершился капитальный ремонт спортзала Лаганского политехнического колледжа. Принять его в эксплуатацию приехали в приморский край депутат Госдумы Марины Мукабеновой и представитель нефтяной компании «Лукойл» Евгений Воронин, которые приняли прямое участие в решении этого вопроса.



Этого момента ждали все. И вот торжественное открытие спортзала колледжа. Не случайно этому событию придали особое значение. Долгожданный ремонт завершился. Спортивный зал заметно преобразился. Его восстановление потребовало больших финансовых вливаний. А это порядка 9 миллионов рублей, которые выделила нефтяная компания «Лукойл». А иначе для района и республики эта сумма практически неподъемная. В первую очередь, задача стояла - оборудовать новые полы с резиновым покрытием.



А вот так выглядел спортзал политехнического колледжа еще до начала ремонта. Образовательное учреждение 79-го года постройки, находящееся на берегу судоходного канала пострадало в результате наводнения. Полуподвальное помещение было полностью затоплено. Поэтому на ремонт пола было направлено основная часть денежных средств. Причем были использованы современные дорогостоящие материалы, которые не пропускают излишки влаги. Требования к таким покрытиям достаточно высокие.



Напомним, что Марина Мукабенова оказала непосредственное содействие в решение этого вопроса. Дело в том, что к депутату обратился студенческий совет техникума с просьбой помочь с ремонтом пола. Как рассказывают педагоги из-за проблем в спортзале, а главное - из соображений безопасности всё это время учащиеся были вынуждены заниматься физкультурой на улице.



Между тем, учащиеся техникума являются постоянными участниками соревнований различного уровня. И добиваются неплохих результатов. Сегодня здесь обучается свыше 400 человек по различным направлениям. В основном, это рабочие специальности, такие как повар-кондитер, портной, бурильщик, сварщик. И задача руководства - обеспечить им все необходимые условия для учебного процесса. Завершился капитальный ремонт спортзала Лаганского политехнического колледжа. Принять его в эксплуатацию приехали в приморский край депутат Госдумы Марины Мукабеновой и представитель нефтяной компании «Лукойл» Евгений Воронин, которые приняли прямое участие в решении этого вопроса.Этого момента ждали все. И вот торжественное открытие спортзала колледжа. Не случайно этому событию придали особое значение. Долгожданный ремонт завершился. Спортивный зал заметно преобразился. Его восстановление потребовало больших финансовых вливаний. А это порядка 9 миллионов рублей, которые выделила нефтяная компания «Лукойл». А иначе для района и республики эта сумма практически неподъемная. В первую очередь, задача стояла - оборудовать новые полы с резиновым покрытием.А вот так выглядел спортзал политехнического колледжа еще до начала ремонта. Образовательное учреждение 79-го года постройки, находящееся на берегу судоходного канала пострадало в результате наводнения. Полуподвальное помещение было полностью затоплено. Поэтому на ремонт пола было направлено основная часть денежных средств. Причем были использованы современные дорогостоящие материалы, которые не пропускают излишки влаги. Требования к таким покрытиям достаточно высокие.Напомним, что Марина Мукабенова оказала непосредственное содействие в решение этого вопроса. Дело в том, что к депутату обратился студенческий совет техникума с просьбой помочь с ремонтом пола. Как рассказывают педагоги из-за проблем в спортзале, а главное - из соображений безопасности всё это время учащиеся были вынуждены заниматься физкультурой на улице.Между тем, учащиеся техникума являются постоянными участниками соревнований различного уровня. И добиваются неплохих результатов. Сегодня здесь обучается свыше 400 человек по различным направлениям. В основном, это рабочие специальности, такие как повар-кондитер, портной, бурильщик, сварщик. И задача руководства - обеспечить им все необходимые условия для учебного процесса.



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