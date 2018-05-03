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Вчера, 12:16

В Калмыкии может быть введен режим ЧС по саранче


В Калмыкии может быть введен режим ЧС по саранчеПравительство готово ввести режим повышенной готовности к ЧС в связи с отрождением саранчовых вредителей. О ситуации на рабочем совещание докладывали руководители профильных ведомств. По данным Россельхозцентра, обследовано более 60 тысяч га, площадь заражения составляет чуть более полутора тысяч га.

Очаги обнаружены в трех районах – Черноземельскеом, Ики-Бурульском, Яшкульском. Там уже началась обработка зараженных участков. Как доложил министр сельского хозяйства Баатр Болаев, ситуация под контролем. Приняты все необходимые меры для эффективной борьбы с вредителями.



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