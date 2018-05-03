О подготовке к летней оздоровительной кампании детей, о мерах по реализации Соглашения между Правительством и компанией Роскартография и здравоохранении говорили сегодня на заседании Правительства. А в центре внимания было строительство социально- значимых и инфраструктурных объектов в регионе. В частности, речь шла об объектах водоснабжения.



По поручению главы республики в первоочередном порядке уже начаты работы в поселках Вознесеновка и Аршан. В них предусмотрено строительство подводящих водоводов, в Вознесеновке – протяженностью чуть более 4 км, в Аршане – более 2 -х. Завершить их планируется к осени текущего года.



Предусмотрена и реконструкция водопроводных сетей и сооружений в Городовиковске. На днях будет объявлен конкурс по определению подрядной организации. И сегодня же обсудили проекты планы по ремонту и строительству дорог. О подготовке к летней оздоровительной кампании детей, о мерах по реализации Соглашения между Правительством и компанией Роскартография и здравоохранении говорили сегодня на заседании Правительства. А в центре внимания было строительство социально- значимых и инфраструктурных объектов в регионе. В частности, речь шла об объектах водоснабжения.По поручению главы республики в первоочередном порядке уже начаты работы в поселках Вознесеновка и Аршан. В них предусмотрено строительство подводящих водоводов, в Вознесеновке – протяженностью чуть более 4 км, в Аршане – более 2 -х. Завершить их планируется к осени текущего года.Предусмотрена и реконструкция водопроводных сетей и сооружений в Городовиковске. На днях будет объявлен конкурс по определению подрядной организации. И сегодня же обсудили проекты планы по ремонту и строительству дорог.



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