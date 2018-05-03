Экологическая культура со школьной скамьи

Экологический квест для школьников состоялся в накануне в Адыковской средней школе имени Мергульчиева. Учащиеся десяти общеобразовательных учреждений района продемонстрировали свои знания в области экологической просвещенности. Подробнее об этом в нашем следующем материале.



Участие в экологическом дозоре приняли несколько десятков школьников из общеобразовательных учреждений Черноземельского района. Им пришлось помимо знания флоры и фауны своей малой Родины продемонстрировать еще и активную гражданскую позицию в сохранении природы Калмыкии, ее степных обитателей. Организаторы квеста – сотрудники государственного биосферного заповедника «Черные земли»- отмечают, что подобные мероприятия помогают привлечь детей в общее дело защиты степных обитателей, в частности реликтовых антилоп – сайгаков.



Самые разные испытания предлагались ребятам. Спасти сайгачонка, оборудовать переправу или ответить на самые заковыристые вопросы. Школьники легко справились с заданиями благодаря тому, что с учащимися ведется большая просветительская работа. В АдЫковской школе действует экологический клуб. Его участники - неоднократные призеры всероссийских и международных экофорумов.



Сохранение первозданной красоты степи, ее животного и растительного мира заботит и жителей Черноземелья. Например, выпускник этой школы Бадма Мушкаев долгое время работал в качестве волонтера в заповеднике. А в марте этого года он выиграл грант главы республики в сфере туризма. Его проект «Адык – страна Бумба» был признан лучшим в номинации «Туристический маршрут».



Подобные экологические игры позволяют юным жителям Калмыкии осознать ценность нашего достояния – родной природы. И её сохранение – дело каждого. Экологический квест для школьников состоялся в накануне в Адыковской средней школе имени Мергульчиева. Учащиеся десяти общеобразовательных учреждений района продемонстрировали свои знания в области экологической просвещенности. Подробнее об этом в нашем следующем материале.Участие в экологическом дозоре приняли несколько десятков школьников из общеобразовательных учреждений Черноземельского района. Им пришлось помимо знания флоры и фауны своей малой Родины продемонстрировать еще и активную гражданскую позицию в сохранении природы Калмыкии, ее степных обитателей. Организаторы квеста – сотрудники государственного биосферного заповедника «Черные земли»- отмечают, что подобные мероприятия помогают привлечь детей в общее дело защиты степных обитателей, в частности реликтовых антилоп – сайгаков.Самые разные испытания предлагались ребятам. Спасти сайгачонка, оборудовать переправу или ответить на самые заковыристые вопросы. Школьники легко справились с заданиями благодаря тому, что с учащимися ведется большая просветительская работа. В АдЫковской школе действует экологический клуб. Его участники - неоднократные призеры всероссийских и международных экофорумов.Сохранение первозданной красоты степи, ее животного и растительного мира заботит и жителей Черноземелья. Например, выпускник этой школы Бадма Мушкаев долгое время работал в качестве волонтера в заповеднике. А в марте этого года он выиграл грант главы республики в сфере туризма. Его проект «Адык – страна Бумба» был признан лучшим в номинации «Туристический маршрут».Подобные экологические игры позволяют юным жителям Калмыкии осознать ценность нашего достояния – родной природы. И её сохранение – дело каждого.



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