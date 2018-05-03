Батор Адучиев вручил именные премии студентам

Две ежегодные именные премии депутата Государственной Думы Батора Адучивеа получили сегодня лучшие студенты главного ВУЗа республики. Ими стали представитель аграрного факультета - будущий ветеринар Бадма-Санан Хаджинов и четверокурсница института калмыцкой филологии и востоковедения Цаган Манджиева. Предваряя церемонию вручения, ректор КалмГУ Бадма Салаев акцентировал внимание на том, что это награда ребятам за их особые успехи в учёбе, науке и общественной жизни. Решением общего совета они были выбраны как самые достойные и по-настоящему яркие личности. Как подчеркнул сам Адучиев, премии учреждены им не случайно. Он сам много лет назад окончил сельхозфакультет калмыцкого университета и всю жизнь занимается аграрной деятельностью. А что касается второй премии, то проблема сохранения родного языка для него была одной из важнейших. Две ежегодные именные премии депутата Государственной Думы Батора Адучивеа получили сегодня лучшие студенты главного ВУЗа республики. Ими стали представитель аграрного факультета - будущий ветеринар Бадма-Санан Хаджинов и четверокурсница института калмыцкой филологии и востоковедения Цаган Манджиева. Предваряя церемонию вручения, ректор КалмГУ Бадма Салаев акцентировал внимание на том, что это награда ребятам за их особые успехи в учёбе, науке и общественной жизни. Решением общего совета они были выбраны как самые достойные и по-настоящему яркие личности. Как подчеркнул сам Адучиев, премии учреждены им не случайно. Он сам много лет назад окончил сельхозфакультет калмыцкого университета и всю жизнь занимается аграрной деятельностью. А что касается второй премии, то проблема сохранения родного языка для него была одной из важнейших.



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