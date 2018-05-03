В преддверии дня Великой Победы на мемориальном комплексе воинам 28-ой армии в Хулхуте состоялся ежегодный митинг – реквием. По традиции он объединил жителей Калмыкии и Астраханской области. В далеком 1942-ом в этих степях наши предки плечом к плечу ковали Победу. Для многих из них ее цена – жизнь. Останки солдат воевавших на стратегически важном направлении «Астрахань-Баку» до сих пор находят в Яшкульском районе. Вот и в этот раз поисковики из нашей республики и Астрахани проделали огромную работу, результатом которой стало перезахоронение останков более чем восьмидесяти красноармейцев. Подробнее об этом материале Елены Алексенко.



Калмыцкая степь хранит память об одном из жесточайших боёв Великой Отечественной Войны. Именно под Хулхутой во время сражений за Сталинград сформировалась легендарная 28-ая армия, дошедшая до Берлина. Ее бойцы проявили небывалый героизм и отвагу, освобождая Калмыкию от фашистских захватчиков. В память об этом в 1982 году здесь был установлен мемориальный комплекс. Ежегодно в преддверии празднования дня Победы здесь собираются жители степного края, а также Астраханской области, чтобы почтить память советских солдат.



Почетными гостями на мероприятии по традиции стали участники Великой Отечественной войны. С каждым годом их остается все меньше, но нить памяти не прерывается, а протягивается к нам – потомкам славных героев. Почтить память защитников Родины в этот раз собрались сотрудники учреждений и ведомств региона, школьники, представители исполнительной власти и местного самоуправления. А бойцы Росгвардии приурочили к этому событию автопробег.



Более трех месяцев длились ожесточенные сражения под Хулхутой: бойцы Красной Армии не дали фашистам выйти к Астрахани. По воспоминаниям ветеранов 28-ая армия насчитывала порядка 40 тысяч человек. Около 11 тысяч навсегда остались в калмыцкой земле. Их останки и сейчас находят участники поискового движения. После торжественного митинга здесь же на мемориальном комплексе состоялась церемония перезахоронения более семидесяти красноармейцев, которые отдали свои жизни за сегодняшнее мирное небо.



Поисковая вахта в этом году стала по-настоящему межрегиональной. Участие в раскопках на территории степного края приняли представители Калмыкии, Астрахани, Архангельска и Тулы. Все они объединились для восстановления исторической справедливости – сделать бессмертными имена тех, кто защищал свою Родину.



Историю надо помнить, какой бы горькой подчас она не была. Чтобы в будущем подобные трагедии не повторялись. Сегодня это понимает каждый школьник. Именно поэтому учащиеся Яшкульских образовательных учреждений пришли на митинг с портретами своих дедов и прадедов, внёсших свой вклад в общую Победу над нацизмом в сороковые годы двадцатого столетия.



Победный вальс в этот день звучал для всех без исключения. В память о Великой Победе и тех, кто ее отстоял. В преддверии дня Великой Победы на мемориальном комплексе воинам 28-ой армии в Хулхуте состоялся ежегодный митинг – реквием. По традиции он объединил жителей Калмыкии и Астраханской области. В далеком 1942-ом в этих степях наши предки плечом к плечу ковали Победу. Для многих из них ее цена – жизнь. Останки солдат воевавших на стратегически важном направлении «Астрахань-Баку» до сих пор находят в Яшкульском районе. Вот и в этот раз поисковики из нашей республики и Астрахани проделали огромную работу, результатом которой стало перезахоронение останков более чем восьмидесяти красноармейцев. Подробнее об этом материале Елены Алексенко.Калмыцкая степь хранит память об одном из жесточайших боёв Великой Отечественной Войны. Именно под Хулхутой во время сражений за Сталинград сформировалась легендарная 28-ая армия, дошедшая до Берлина. Ее бойцы проявили небывалый героизм и отвагу, освобождая Калмыкию от фашистских захватчиков. В память об этом в 1982 году здесь был установлен мемориальный комплекс. Ежегодно в преддверии празднования дня Победы здесь собираются жители степного края, а также Астраханской области, чтобы почтить память советских солдат.Почетными гостями на мероприятии по традиции стали участники Великой Отечественной войны. С каждым годом их остается все меньше, но нить памяти не прерывается, а протягивается к нам – потомкам славных героев. Почтить память защитников Родины в этот раз собрались сотрудники учреждений и ведомств региона, школьники, представители исполнительной власти и местного самоуправления. А бойцы Росгвардии приурочили к этому событию автопробег.Более трех месяцев длились ожесточенные сражения под Хулхутой: бойцы Красной Армии не дали фашистам выйти к Астрахани. По воспоминаниям ветеранов 28-ая армия насчитывала порядка 40 тысяч человек. Около 11 тысяч навсегда остались в калмыцкой земле. Их останки и сейчас находят участники поискового движения. После торжественного митинга здесь же на мемориальном комплексе состоялась церемония перезахоронения более семидесяти красноармейцев, которые отдали свои жизни за сегодняшнее мирное небо.Поисковая вахта в этом году стала по-настоящему межрегиональной. Участие в раскопках на территории степного края приняли представители Калмыкии, Астрахани, Архангельска и Тулы. Все они объединились для восстановления исторической справедливости – сделать бессмертными имена тех, кто защищал свою Родину.Историю надо помнить, какой бы горькой подчас она не была. Чтобы в будущем подобные трагедии не повторялись. Сегодня это понимает каждый школьник. Именно поэтому учащиеся Яшкульских образовательных учреждений пришли на митинг с портретами своих дедов и прадедов, внёсших свой вклад в общую Победу над нацизмом в сороковые годы двадцатого столетия.Победный вальс в этот день звучал для всех без исключения. В память о Великой Победе и тех, кто ее отстоял.



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