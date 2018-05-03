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Вчера, 21:00

В Калмыкии пройдут торжества, посвященные месяцу Ур Сар


В Калмыкии пройдут торжества, посвященные месяцу Ур СарС 16 мая в Калмыкии начнутся торжества, посвященные священному месяцу Ур Сар. В калмыцком календаре он занимает особое место. В это время будут чествоваться духовные подвиги основоположника буддизма – Будды Шакьямуни – Рождение, Просветление и Уход в Паринирвану. По словам астролога главного калмыцкого хурула Золотая Обитель Будды Шакьямуни Санана Гелюнга, это время считается особенно благоприятным для очистительных практик, а все благие действия, совершенные в этот месяц, увеличиваются в тысячи раз. В кульминационный день празднования 29 мая в Центральном Хуруле запланированы фестиваль домбристов и возведение цветочной мандалы. Кстати, наряду с монахами участвовать в этом могут и жители Калмыкии, принеся в дар цветы. Сделать это можно будет с 26 мая.



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