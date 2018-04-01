ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:38

Калмыцкий госпиталь ветеранов признан одним из лучших


Калмыцкий госпиталь ветеранов признан одним из лучшихСтали известны итоги конкурса Союза госпиталей ветеранов войн России, озвученные на пятом съезде геронтологов России в Москве. Калмыцкий госпиталь при ресбольнице признан победителем в номинации «за качественную специализированную стационарную помощь ветеранам». Каковы были критерии оценки претендентов, рассказывает Татьяна Гюзяляева.

Самочувствие улучшилось, и, скорее всего, уже через неделю ветерана выпишут из госпиталя. Про себя 89-летний Алексей Митвинов говорит, если раньше страдал от гипертонии, то в последние годы – стали беспокоить суставы и вены. Надеется, что после комплексного лечения здесь избавится и от этих недугов.

Получает необходимое лечение в госпитале и ветеран МВД Николай Манджиев. Впервые он обратился сюда несколько лет назад после полученной травмы, в этот раз – заболевания другого характера. Но Николай Алексеевич уверен, что благодаря врачам - профессионалам и их чуткому отношению к пациентам – улучшит здоровье.

А еще пациенты говорят, важно, и то, в каких условиях пребываешь на лечении, в этом плане также заметны явные улучшения.

Между тем стали известны итоги Всероссийского конкурса, озвученные на 5 съезде геронтологов России в Москве. Калмыцкий госпиталь ветеранов войн признан победителем в номинации «За качественную специализированную стационарную помощь ветеранам». Учитывались все показатели, вплоть до того, сколько дней пребывал больной на лечении.

Учитывая многолетнюю и успешную деятельность госпиталей, руководство страны намеревается на их базе создавать Геронтологические Центры. То есть, взять заботу не только о ветеранах войн, но и в целом о старшем поколении. К концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб «80 плюс». Такова стратегическая задача, поставленная Президентом Путиным. Калмыкия готова к реализации масштабного проекта. Пока функционируют только 10 койко-мест. Есть и специалисты. Так что вполне реально в степном регионе уже в 2021 году создать такой Центр, предоставляющий комплекс медицинских и социальных услуг, говорят специалисты.



Другие новости по теме:

  • Стали известны предварительные итоги голосования
  • В Элисте подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»
  • В Калмыкии более 4000 ветеранов боевых действий получают денежные выплаты
  • Два образовательных учреждения Элисты стали лауреатами конкурса «100 лучших школ России»
  • Известны имена победителей республиканского конкурса «Педагог года – 2017»
  • Стали известны имена победителей фестиваля "Студенческая весна-2017"
  • ГТРК "Калмыкия" стала победителем всероссийского журналистского конкурса
  • Ансамбль «Байр» удостоен Гран-При международного конкурса «Звезды столицы»
  • Стали известны имена лауреатов ежегодной премии «Келни белг»
  • Управленцы от Калмыкии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34