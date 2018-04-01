Калмыцкий госпиталь ветеранов признан одним из лучших

Стали известны итоги конкурса Союза госпиталей ветеранов войн России, озвученные на пятом съезде геронтологов России в Москве. Калмыцкий госпиталь при ресбольнице признан победителем в номинации «за качественную специализированную стационарную помощь ветеранам». Каковы были критерии оценки претендентов, рассказывает Татьяна Гюзяляева.



Самочувствие улучшилось, и, скорее всего, уже через неделю ветерана выпишут из госпиталя. Про себя 89-летний Алексей Митвинов говорит, если раньше страдал от гипертонии, то в последние годы – стали беспокоить суставы и вены. Надеется, что после комплексного лечения здесь избавится и от этих недугов.



Получает необходимое лечение в госпитале и ветеран МВД Николай Манджиев. Впервые он обратился сюда несколько лет назад после полученной травмы, в этот раз – заболевания другого характера. Но Николай Алексеевич уверен, что благодаря врачам - профессионалам и их чуткому отношению к пациентам – улучшит здоровье.



А еще пациенты говорят, важно, и то, в каких условиях пребываешь на лечении, в этом плане также заметны явные улучшения.



Между тем стали известны итоги Всероссийского конкурса, озвученные на 5 съезде геронтологов России в Москве. Калмыцкий госпиталь ветеранов войн признан победителем в номинации «За качественную специализированную стационарную помощь ветеранам». Учитывались все показатели, вплоть до того, сколько дней пребывал больной на лечении.



Учитывая многолетнюю и успешную деятельность госпиталей, руководство страны намеревается на их базе создавать Геронтологические Центры. То есть, взять заботу не только о ветеранах войн, но и в целом о старшем поколении. К концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб «80 плюс». Такова стратегическая задача, поставленная Президентом Путиным. Калмыкия готова к реализации масштабного проекта. Пока функционируют только 10 койко-мест. Есть и специалисты. Так что вполне реально в степном регионе уже в 2021 году создать такой Центр, предоставляющий комплекс медицинских и социальных услуг, говорят специалисты. Стали известны итоги конкурса Союза госпиталей ветеранов войн России, озвученные на пятом съезде геронтологов России в Москве. Калмыцкий госпиталь при ресбольнице признан победителем в номинации «за качественную специализированную стационарную помощь ветеранам». Каковы были критерии оценки претендентов, рассказывает Татьяна Гюзяляева.Самочувствие улучшилось, и, скорее всего, уже через неделю ветерана выпишут из госпиталя. Про себя 89-летний Алексей Митвинов говорит, если раньше страдал от гипертонии, то в последние годы – стали беспокоить суставы и вены. Надеется, что после комплексного лечения здесь избавится и от этих недугов.Получает необходимое лечение в госпитале и ветеран МВД Николай Манджиев. Впервые он обратился сюда несколько лет назад после полученной травмы, в этот раз – заболевания другого характера. Но Николай Алексеевич уверен, что благодаря врачам - профессионалам и их чуткому отношению к пациентам – улучшит здоровье.А еще пациенты говорят, важно, и то, в каких условиях пребываешь на лечении, в этом плане также заметны явные улучшения.Между тем стали известны итоги Всероссийского конкурса, озвученные на 5 съезде геронтологов России в Москве. Калмыцкий госпиталь ветеранов войн признан победителем в номинации «За качественную специализированную стационарную помощь ветеранам». Учитывались все показатели, вплоть до того, сколько дней пребывал больной на лечении.Учитывая многолетнюю и успешную деятельность госпиталей, руководство страны намеревается на их базе создавать Геронтологические Центры. То есть, взять заботу не только о ветеранах войн, но и в целом о старшем поколении. К концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб «80 плюс». Такова стратегическая задача, поставленная Президентом Путиным. Калмыкия готова к реализации масштабного проекта. Пока функционируют только 10 койко-мест. Есть и специалисты. Так что вполне реально в степном регионе уже в 2021 году создать такой Центр, предоставляющий комплекс медицинских и социальных услуг, говорят специалисты.



Смотреть полный выпуск новостей



