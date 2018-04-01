Комиссия по регулированию социально- трудовых отношений утвердила план работы на 2018 год

Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила план работы на текущий год и обсудила вопросы, связанные с повышением зарплаты бюджетникам в соответствии с Майскими Указами и Последними поручениями Президента. По словам профильного министра, благодаря мерам, принятым Правительством Калмыкии в прошлом году, а это повышение окладов на 10% и увеличение ежемесячных выплат по отдельным категориям, - все целевые показатели, установленные дорожными картами, выполнены. На текущий год основные мероприятия связаны с увеличением минимальной оплаты труда: с 1 января и с 1 мая. Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила план работы на текущий год и обсудила вопросы, связанные с повышением зарплаты бюджетникам в соответствии с Майскими Указами и Последними поручениями Президента. По словам профильного министра, благодаря мерам, принятым Правительством Калмыкии в прошлом году, а это повышение окладов на 10% и увеличение ежемесячных выплат по отдельным категориям, - все целевые показатели, установленные дорожными картами, выполнены. На текущий год основные мероприятия связаны с увеличением минимальной оплаты труда: с 1 января и с 1 мая.



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