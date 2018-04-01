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Сегодня, 12:34

В Калмыкии активизировались клещи


В Калмыкии активизировались клещиНа сегодняшний день зарегистрировано 35 обращений по поводу укусов клещей. Среди них и дети до 14 лет. К счастью, никто не пострадал. Но все находятся под наблюдением врачей в домашних условиях. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ну, а горожан, которые собираются в предстоящие майские праздники на пикник, специалисты предупреждают о необходимости строго соблюдать меры предосторожности. Именно на этот период приходится пик активизации клещей, к тому же, активному размножению насекомых способствуют погодные условия. В самое ближайшее время начнется обработка территории парков и скверов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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