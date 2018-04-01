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Сегодня, 12:32

Тактические учения прошли на территории СИЗО №1


Тактические учения прошли на территории СИЗО №1На территории, прилегающей к СИЗО №1 прошли тактико-специальные учения, организованные региональным управлением ФСБ. Согласно сценарию, четыре вооруженных террориста захватили пригородный автобус, следовавший в Элисту. В заложниках оказались 5 человек. Поиск преступников осуществлялся с привлечением авиаотряда ФСБ. В результате они были обнаружены и блокированы в двухстах метрах севернее изолятора. В результате грамотно спланированных и проведенных мероприятий заложники освобождены, террористы нейтрализованы. Действия подразделений, участвовавших в учениях, максимально приближенных к реальности, получили положительную оценку руководства Оперативного штаба.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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