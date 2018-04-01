Права обманутых дольщиков будут восстановлены

Права обманутых дольщиков должны быть восстановлены. В соответствии с этим поручением главы региона Правительством принято Постановление о предоставлении субсидий застройщикам на завершение проблемных объектов. На заседании рабочей группы озвучили, что ассигнования из ресбюджета будет предоставляться с учетом внесенных в действующий Закон изменений. А именно, компенсацию стройорганизация получает только после ввода в эксплуатацию объекта. На этот год – планируется сдача 3 проблемных домов, застройщиком которого является «Бетонинвест». Компания уже заявила о намерении участвовать в конкурсном отборе Минстроя республики. Права обманутых дольщиков должны быть восстановлены. В соответствии с этим поручением главы региона Правительством принято Постановление о предоставлении субсидий застройщикам на завершение проблемных объектов. На заседании рабочей группы озвучили, что ассигнования из ресбюджета будет предоставляться с учетом внесенных в действующий Закон изменений. А именно, компенсацию стройорганизация получает только после ввода в эксплуатацию объекта. На этот год – планируется сдача 3 проблемных домов, застройщиком которого является «Бетонинвест». Компания уже заявила о намерении участвовать в конкурсном отборе Минстроя республики.



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