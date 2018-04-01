Акция «Георгиевская ленточка» продолжается

Между тем, продолжается акция «Георгиевская ленточка». Активисты калмыцкого отделения общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать черно-оранжевые ленты до 9-го мая. Это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, благодарность людям, отдавшим все для фронта, символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Всего планируется раздать 15 тысяч Георгиевских лент. Между тем, продолжается акция «Георгиевская ленточка». Активисты калмыцкого отделения общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать черно-оранжевые ленты до 9-го мая. Это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, благодарность людям, отдавшим все для фронта, символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Всего планируется раздать 15 тысяч Георгиевских лент.



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