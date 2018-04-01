Глава региона поздравил жителей Калмыкии с предстоящими праздниками

С предстоящими праздниками жителей республики поздравляет Алексей Орлов. Этот первый майский день олицетворяет наше общее стремление жить и трудиться на родной земле. Объединяет всех людей, чьи силы, знания, воля и деятельность направлены на благо процветания нашей Родины, отметил Глава Калмыкии. Все, чем гордится наша страна, создано благодаря самоотверженному труду ее граждан. Пусть единство и сплоченность, твердая вера в собственные силы станут залогом наших общих успехов во всех делах и начинаниях, говорится в поздравлении. С предстоящими праздниками жителей республики поздравляет Алексей Орлов. Этот первый майский день олицетворяет наше общее стремление жить и трудиться на родной земле. Объединяет всех людей, чьи силы, знания, воля и деятельность направлены на благо процветания нашей Родины, отметил Глава Калмыкии. Все, чем гордится наша страна, создано благодаря самоотверженному труду ее граждан. Пусть единство и сплоченность, твердая вера в собственные силы станут залогом наших общих успехов во всех делах и начинаниях, говорится в поздравлении.



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