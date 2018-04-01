В поселке Ергенинский пройдут скачки

В поселке Ергенинский Кетченеровского района 1 мая будут проведены конно-спортивные соревнования к празднику Весны и труда. В программе: скачки на дистанциях: тысяча двести, тысяча шестьсот, три тысячи двести и 4 тысячи восемьсот метров. А также конный забег на 20 километров.



Среди участников – представители Калмыкии, Ставропольского края, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Главный приз – автомобиль. Начало в 10 часов. Кроме того, в этот же день состоится турнир по рукопашному бою среди детей. В поселке Ергенинский Кетченеровского района 1 мая будут проведены конно-спортивные соревнования к празднику Весны и труда. В программе: скачки на дистанциях: тысяча двести, тысяча шестьсот, три тысячи двести и 4 тысячи восемьсот метров. А также конный забег на 20 километров.Среди участников – представители Калмыкии, Ставропольского края, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Главный приз – автомобиль. Начало в 10 часов. Кроме того, в этот же день состоится турнир по рукопашному бою среди детей.



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