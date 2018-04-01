Как успешно сдать ЕГЭ?

Элистинская многопрофильная гимназия традиционно проводит Всероссийскую акцию - 100 баллов для Победы по инициативе Рособрнадзора. Главная задача – психологическая и практическая помощь выпускникам при подготовке к ЕГЭ. Также своими секретами делятся ребята, которые ранее получали максимальные баллы по итогам единого Государственного экзамена. Существует ли формула успеха, выясняла наш корреспондент Санджирма Батаева.



В Элистинской многопрофильной гимназии в этом году пять выпускных классов – более ста учащихся. До ЕГЭ – ровно месяц, потому акция на сегодняшний день особенно актуальна: она поможет ребятам настроиться на успех, снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам.



Своим опытом успешной подготовки к ЕГЭ, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию экзаменационных работ поделились выпускники-стобалльники гимназии Буйнта Бембеева и Мария Манджиева, ныне студентки МГУ. Они создали видеоролик с практическими советами.



Василий Тертышный и Алтан Санджиев - учащиеся «Медицинского» класса, участники Всероссийских и республиканских олимпиад, считают, что главное - справиться с волнением и начать подготовку как можно раньше.



А вот, по мнению других учащихся, большую роль играют созданные условия в гимназии для раскрытия творческой индивидуальности каждого. Важной особенностью содержания учебно-воспитательного процесса является вариативность, профильность обучения, большой выбор факультативных и элективных курсов.



Кстати, статус гимназии учебное заведение получило в 2000 году. Сегодня оно входит в ТОП-500 лучших школ России. И во многом благодаря большому количеству отличников. Так, в прошлом году здесь выпустили 15 медалистов. В этом – их может быть больше. Так что подготовка к ЕГЭ в разгаре. А Всероссийская акция – и поддержит ребят и напомнит, что Единый госэкзамен – это не страшное испытание, а шаг в новую жизнь. Элистинская многопрофильная гимназия традиционно проводит Всероссийскую акцию - 100 баллов для Победы по инициативе Рособрнадзора. Главная задача – психологическая и практическая помощь выпускникам при подготовке к ЕГЭ. Также своими секретами делятся ребята, которые ранее получали максимальные баллы по итогам единого Государственного экзамена. Существует ли формула успеха, выясняла наш корреспондент Санджирма Батаева.В Элистинской многопрофильной гимназии в этом году пять выпускных классов – более ста учащихся. До ЕГЭ – ровно месяц, потому акция на сегодняшний день особенно актуальна: она поможет ребятам настроиться на успех, снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам.Своим опытом успешной подготовки к ЕГЭ, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию экзаменационных работ поделились выпускники-стобалльники гимназии Буйнта Бембеева и Мария Манджиева, ныне студентки МГУ. Они создали видеоролик с практическими советами.Василий Тертышный и Алтан Санджиев - учащиеся «Медицинского» класса, участники Всероссийских и республиканских олимпиад, считают, что главное - справиться с волнением и начать подготовку как можно раньше.А вот, по мнению других учащихся, большую роль играют созданные условия в гимназии для раскрытия творческой индивидуальности каждого. Важной особенностью содержания учебно-воспитательного процесса является вариативность, профильность обучения, большой выбор факультативных и элективных курсов.Кстати, статус гимназии учебное заведение получило в 2000 году. Сегодня оно входит в ТОП-500 лучших школ России. И во многом благодаря большому количеству отличников. Так, в прошлом году здесь выпустили 15 медалистов. В этом – их может быть больше. Так что подготовка к ЕГЭ в разгаре. А Всероссийская акция – и поддержит ребят и напомнит, что Единый госэкзамен – это не страшное испытание, а шаг в новую жизнь.



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