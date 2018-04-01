Здесь и сейчас: говорят эксперты

Сегодня на Радио России-Калмыкия очередной выпуск общественно-политической программы «Здесь и сейчас». В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертное мнение.



Сегодня тема «КалмГУ – территория здоровья». На вопросы ответят специалисты профилактория ВУЗа. «Здесь и сейчас» выйдет в эфир 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в youtube. Телефон в студии 4-11-26. Сегодня на Радио России-Калмыкия очередной выпуск общественно-политической программы «Здесь и сейчас». В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертное мнение.Сегодня тема «КалмГУ – территория здоровья». На вопросы ответят специалисты профилактория ВУЗа. «Здесь и сейчас» выйдет в эфир 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в youtube. Телефон в студии 4-11-26.



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