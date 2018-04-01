На сайте ГТРК"Калмыкия" продолжается голосование за финалистов 7-го сезона телевизионного конкурса "Теегин Айс". Завершающий этап покорился 15 юным артистам. Напомним, в этом году формат Теегин Айс немного изменился. Так что в борьбу за победу вступили еще больше талантливых детей.



Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на наш сайт, выбрать специальную вкладку – после чего вы сразу увидите список из 15 фамилий и место для отметки вашего фаворита. Путь к финалу был для них непрост. Об этом говорят и организаторы творческого соревнования. Куратор Теегин Айс, шеф-редактор тематического вещания ГТРК «Калмыкия» Тамара Надбитова, считает, что в этом году участникам было сложнее.



Начиналось все с заочного тура. Все желающие могли прислать видео-выступление на электронную почту редакции. За месяц мы получили более ста записей. Это свидетельствует не только о том, что популярность телевизионного конкурса растет с каждым годом, но и о том, что ГТРК Калмыкия успешно добилась поставленной цели – охватить участием в Теегин Айс как можно больше талантливых детей республики.



Жюри действительно пришлось нелегко. Еще одна номинация и новый формат – повлекли за собой расширение судейского корпуса. Во второй тур вышли всего 44 номера. В этом году оценивали выступления главный дирижер национального оркестра Савр Катаев, заслуженная артистка Калмыкии Анна Очкаева, зам. министра образования Герман Санджарыков и актер, режиссер Алексей Сарангов. А также депутат Государственной Думы Марина Мукабенова и певец Игорь Лазарев.



Юные артисты признавались, что выступать в студии перед членами жюри в рамках второго тура, было непросто. Однако, здесь им помогала солидная группа телевизионщиков. Сложнее всего было тем, кто выбрал категорию сценическое искусство. Ребята ставили сказки, мини-спектакли. Многие из них произвели впечатление. Ну самая острая борьба развернулась среди инструменталистов. В этой номинации – наибольшее число участников.



Итак, позади почти все этапы. Выбраны 15 человек. Они уже победители и никто не останется без подарков. Все номера можно увидеть на нашем сайте Вести Калмыкия точка ру и сделать свой выбор. Голосование продлится до 2 мая. По итогам определится обладатель приза зрительских симпатий. Кстати, ГТРК Калмыкия уже думает о следующем сезоне.



Ну а 5 мая состоятся торжественная церемония награждения и гала-концерт. В будущем, кто-то из этих талантливых ребят обязательно станет артистом. Ведь предыдущие победители на своем примере доказали, что конкурс Теегин Айс открывает дорогу на большую сцену. На сайте ГТРК"Калмыкия" продолжается голосование за финалистов 7-го сезона телевизионного конкурса "Теегин Айс". Завершающий этап покорился 15 юным артистам. Напомним, в этом году формат Теегин Айс немного изменился. Так что в борьбу за победу вступили еще больше талантливых детей.Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на наш сайт, выбрать специальную вкладку – после чего вы сразу увидите список из 15 фамилий и место для отметки вашего фаворита. Путь к финалу был для них непрост. Об этом говорят и организаторы творческого соревнования. Куратор Теегин Айс, шеф-редактор тематического вещания ГТРК «Калмыкия» Тамара Надбитова, считает, что в этом году участникам было сложнее.Начиналось все с заочного тура. Все желающие могли прислать видео-выступление на электронную почту редакции. За месяц мы получили более ста записей. Это свидетельствует не только о том, что популярность телевизионного конкурса растет с каждым годом, но и о том, что ГТРК Калмыкия успешно добилась поставленной цели – охватить участием в Теегин Айс как можно больше талантливых детей республики.Жюри действительно пришлось нелегко. Еще одна номинация и новый формат – повлекли за собой расширение судейского корпуса. Во второй тур вышли всего 44 номера. В этом году оценивали выступления главный дирижер национального оркестра Савр Катаев, заслуженная артистка Калмыкии Анна Очкаева, зам. министра образования Герман Санджарыков и актер, режиссер Алексей Сарангов. А также депутат Государственной Думы Марина Мукабенова и певец Игорь Лазарев.Юные артисты признавались, что выступать в студии перед членами жюри в рамках второго тура, было непросто. Однако, здесь им помогала солидная группа телевизионщиков. Сложнее всего было тем, кто выбрал категорию сценическое искусство. Ребята ставили сказки, мини-спектакли. Многие из них произвели впечатление. Ну самая острая борьба развернулась среди инструменталистов. В этой номинации – наибольшее число участников.Итак, позади почти все этапы. Выбраны 15 человек. Они уже победители и никто не останется без подарков. Все номера можно увидеть на нашем сайте Вести Калмыкия точка ру и сделать свой выбор. Голосование продлится до 2 мая. По итогам определится обладатель приза зрительских симпатий. Кстати, ГТРК Калмыкия уже думает о следующем сезоне.Ну а 5 мая состоятся торжественная церемония награждения и гала-концерт. В будущем, кто-то из этих талантливых ребят обязательно станет артистом. Ведь предыдущие победители на своем примере доказали, что конкурс Теегин Айс открывает дорогу на большую сцену.



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