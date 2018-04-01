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Вчера, 12:16

Сегодня Международный день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф


Сегодня Международный день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастрофТысячи людей участвовали в ликвидации последствий катастрофы. В их числе и жители Калмыкии. В республике проживают 550 человек, которые подверглись воздействию радиации. Своими воспоминаниями о тех страшных днях поделился Владимир Кокуев.

Владимиру Кокуеву было 45 лет, когда вместе со своими земляками он отправился в Чернобыль. Тогда мы не до конца понимали, рассказывает он, что это за авария. Бедствие такого масштаба случилось в стране впервые. К эпицентру катастрофы он прибыл в июле 86 года, спустя три месяца после случившегося. Там он работал водителем. Говорит, даже не подозревал, что радиационному воздействию подверглись огромные территории.

На место ЧП люди прибывали каждый день в большом количестве. Несмотря на обилие новейшие техники, главной движущей силой этого процесса были люди: военнослужащие, строители, специалисты. Именно они получали страшные дозы радиации, которые повлекли за собой хронические болезни. В то время мало что сообщали об истинной степени опасности. Но учили правилам поведения на объекте. Даже особому питанию и питью, вспоминает Владимир Буканович.

Командировка растянулась почти на четыре месяца. В ноябре он вернулся. В Цаган-Амане его ждали супруга и трое детей. После Чернобыля его здоровье ухудшилось. Появились болезни, которые он связывает с облучением.

Сейчас в Калмыкии проживает 550 человек, которые подверглись воздействию радиации. Они по праву себя называют чернобыльцами. По словам министра социального развития, труда и занятости населения Марины Ользятиевой, на законодательном уровне закреплены льготы. Как для самих участников ликвидации, так и для их вдов и детей.

Семья Кокуевых сейчас проживает в двухкомнатной квартире, которую приобрели за счет государства. Правда, пришлось добавить собственные средства, говорят супруги. Сейчас Владимиру Букановичу 77 лет. Семеро внуков и трое правнуков. Он окружен любовью и заботой самых близких и родных людей, которые помогают преодолеть болезни. Отголоски той страшной аварии.



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