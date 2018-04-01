В Калмыкии широко отмечается 100-летие со дня рождения писателя Басанга Дорджиева. Во всех образовательных учреждениях были организованы вечера поэзии и выставки. А сегодня состоялось торжественное собрание. Дорджиев - автор романа «Верный путь», повестей «Хозяин», «Мой хотон», рассказов и очерков, поэтических циклов.



Член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР, участник Великой Отечественной войны, Басанг Дорджиев – один из выдающихся деятелей, вошедших в сокровищницу калмыцкой литературы. В Калмыкии широко отмечается 100-летие со дня рождения писателя Басанга Дорджиева. Во всех образовательных учреждениях были организованы вечера поэзии и выставки. А сегодня состоялось торжественное собрание. Дорджиев - автор романа «Верный путь», повестей «Хозяин», «Мой хотон», рассказов и очерков, поэтических циклов.Член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР, участник Великой Отечественной войны, Басанг Дорджиев – один из выдающихся деятелей, вошедших в сокровищницу калмыцкой литературы.



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