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Вчера, 12:14

В Калмыкии широко отмечается 100-летие со дня рождения писателя Басанга Дорджиева


В Калмыкии широко отмечается 100-летие со дня рождения писателя Басанга ДорджиеваВ Калмыкии широко отмечается 100-летие со дня рождения писателя Басанга Дорджиева. Во всех образовательных учреждениях были организованы вечера поэзии и выставки. А сегодня состоялось торжественное собрание. Дорджиев - автор романа «Верный путь», повестей «Хозяин», «Мой хотон», рассказов и очерков, поэтических циклов.

Член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР, участник Великой Отечественной войны, Басанг Дорджиев – один из выдающихся деятелей, вошедших в сокровищницу калмыцкой литературы.



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