Стартовала всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Судебные приставы Калмыкии организовали мобильные пункты по всей республике. Сотрудники Управления консультируют граждан, рассказывают об удобных способах оплаты задолженностей с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». А также напоминают, что невыполнение долговых обязательств приводит к большим проблемам, вплоть до ограничения выезда за пределы страны. Стартовала всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Судебные приставы Калмыкии организовали мобильные пункты по всей республике. Сотрудники Управления консультируют граждан, рассказывают об удобных способах оплаты задолженностей с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». А также напоминают, что невыполнение долговых обязательств приводит к большим проблемам, вплоть до ограничения выезда за пределы страны.



Смотреть полный выпуск новостей



