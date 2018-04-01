ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:12

Стартовала всероссийская акция «Узнай о своих долгах»


Стартовала всероссийская акция «Узнай о своих долгах»Стартовала всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Судебные приставы Калмыкии организовали мобильные пункты по всей республике. Сотрудники Управления консультируют граждан, рассказывают об удобных способах оплаты задолженностей с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». А также напоминают, что невыполнение долговых обязательств приводит к большим проблемам, вплоть до ограничения выезда за пределы страны.



Другие новости по теме:

  • Сегодня в России официально стартовала акция "Георгиевская ленточка"
  • Стартовала Всероссийская неделя высоких технологий
  • Акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей стране
  • В школах Калмыкии проходит акция «Твоя пятерка безопасности»
  • Судебные приставы напомнили должникам об алиментных обязательствах
  • В Элисте стартовала всероссийская акция по сбору фотоматериалов военных лет
  • Судебные приставы Калмыкии добились погашения долгов за ЖКУ на 5,5 млн. руб.
  • В Калмыкии стартовала всероссийская акция «Студенческий десант»
  • Калмыцкие приставы пришлют должникам СМС-уведомления
  • Судебные приставы призывают оплатить долги перед отпуском

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34