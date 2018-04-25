В Калмыкии организуют регулярные казачьи дружины

Организация добровольных дружин на территории Калмыкии, создание культурного центра и пожарной части с участием казаков на западе республики, а также издание учебника для специализированных классов по истории калмыцкого казачества и многое другое обсудили сегодня члены рабочей группы по делам казачества.



Сегодня калмыцкий округ насчитывает 7 формирований. Они активно работают в сфере патриотического воспитания детей и подростков, в экологической и природоохранной деятельности. Председатель правительства Игорь Зотов поручил в течение недели подготовить расчеты по количеству членов этого объединения в Калмыкии для организации и финансирования регулярных казачьих дружин.



В Яшалте в ближайшее время будет выделена территория для культурного казачьего центра. Именно в этом муниципалитете в настоящее время насчитывается наибольшее количество членов этого объединения. И на западе Калмыкии будет создана совместно с региональным управлением МЧС первая казачья пожарная часть. Организация добровольных дружин на территории Калмыкии, создание культурного центра и пожарной части с участием казаков на западе республики, а также издание учебника для специализированных классов по истории калмыцкого казачества и многое другое обсудили сегодня члены рабочей группы по делам казачества.Сегодня калмыцкий округ насчитывает 7 формирований. Они активно работают в сфере патриотического воспитания детей и подростков, в экологической и природоохранной деятельности. Председатель правительства Игорь Зотов поручил в течение недели подготовить расчеты по количеству членов этого объединения в Калмыкии для организации и финансирования регулярных казачьих дружин.В Яшалте в ближайшее время будет выделена территория для культурного казачьего центра. Именно в этом муниципалитете в настоящее время насчитывается наибольшее количество членов этого объединения. И на западе Калмыкии будет создана совместно с региональным управлением МЧС первая казачья пожарная часть.



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