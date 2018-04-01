Сегодня в Национальной библиотеке состоится молодёжная ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Мероприятие соберет на своей площадке около 70 работодателей Калмыкии. Запланированы встречи и консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения, а также презентации учебных заведений и тематические мастер-классы.



В рамках ярмарки будет возможность пройти предварительное собеседование, заполнить анкеты и составить резюме, посетить мастер-классы, узнать о возможности профобучения. Начало – в 12 часов. Сегодня в Национальной библиотеке состоится молодёжная ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Мероприятие соберет на своей площадке около 70 работодателей Калмыкии. Запланированы встречи и консультации специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения, а также презентации учебных заведений и тематические мастер-классы.В рамках ярмарки будет возможность пройти предварительное собеседование, заполнить анкеты и составить резюме, посетить мастер-классы, узнать о возможности профобучения. Начало – в 12 часов.



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