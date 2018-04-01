Поисковое движение открывает «Вахту Памяти-2018»

Поисковое движение Калмыкии и Архангельской области открывают «Вахту Памяти-2018». Работы будут проходить на территории Яшкульского района и продлятся до 3 мая. Участники развернут два лагеря. Первый будет стоять в двух километрах западнее от мемориала «28 армии» близ посёлка Хулхута. А другой - в трех километрах северо-восточнее высоты «7 и 7» близ посёлка.



Отметим, это не первая совместная работа поисковых отрядов двух регионов. По официальной информации, на территории Калмыкии в годы войны погибли 196 человек из Архангельской области. Поисковое движение Калмыкии и Архангельской области открывают «Вахту Памяти-2018». Работы будут проходить на территории Яшкульского района и продлятся до 3 мая. Участники развернут два лагеря. Первый будет стоять в двух километрах западнее от мемориала «28 армии» близ посёлка Хулхута. А другой - в трех километрах северо-восточнее высоты «7 и 7» близ посёлка.Отметим, это не первая совместная работа поисковых отрядов двух регионов. По официальной информации, на территории Калмыкии в годы войны погибли 196 человек из Архангельской области.



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